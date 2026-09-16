Цена нефти на 16 сентября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть в среду, 16 сентября, пошли на убыль, прервав двухдневный рост. Главной причиной явилось неожиданное и масштабное увеличение запасов сырого энергосырья в Соединенных Штатах.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 16 сентября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $108,02 – 0,67% WTI $104,73 – 1,04% Urals $106,45 + 1.82%

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 73 цента, или 0,67%, до 108,02 доллара за баррель в 04:50 по Гринвичу, тогда как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate снизились на 1,1 доллара, или 1,04%.

Во вторник оба эталона установились на уровне, превышающем 3 доллара, до самых высоких уровней с 19 мая, поскольку приостановка загрузки в Янбу вызвала обеспокоенность поставками, а Саудовская Аравия сократила поставки нефти в Европу.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, по данным Американского нефтяного института (API), запасы сырой нефти за неделю, завершившуюся 11 сентября, увеличились на 7,1 млн баррелей.

Несмотря на давление со стороны американских запасов, котировки остаются относительно устойчивыми из-за острых проблем с физическими поставками на Ближнем Востоке.

Ключевой проблемой остается остановка стратегического нефтепровода "Восток-Запад" в Саудовской Аравии и приостановка экспорта из порта Янбу после недавних атак. На фоне перебоев европейские фьючерсы на дизельное топливо обновили рекордные максимумы, подчеркивая глобальную напряженность с нефтепродуктами.

Ситуация осложняется резким сокращением судоходства из-за стратегического Ормузского пролива, где количество видимых судов упало до критического минимума по сравнению с историческими показателями.

Из-за эскалации и военных действий в регионе трансконтинентальные потоки нефти и газа испытывают колоссальные ограничения.

Чтобы компенсировать перебои, Саудовская Аравия вынуждена искать альтернативные логистические маршруты и предлагать дополнительные грузы азиатским переработчикам через соседний Оман.

Напомним, угроза блокировки хуситами Баб-эль-Мандебского пролива ставит под удар 7% мировых нефтепоставок, что провоцирует новый скачок оптовых цен и приблизит стоимость дизеля к 100 грн/литр. Как это геополитическое обострение повлияет на ценники отечественных АЗС, читайте в материале Dilo.