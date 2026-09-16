Ціна нафти на 16 вересня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту у середу, 16 вересня, пішли на спад, перервавши дводенне зростання. Головною причиною стало неочікуване і масштабне збільшення запасів сирої енергосировини в Сполучених Штатах.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 16 вересня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $108,02 - 0,67% WTI $104,73 - 1,04% Urals $106,45 + 1.82%

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 73 центи, або 0,67%, до 108,02 долара за барель о 04:50 за Гринвічем, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate знизилися на 1,1 долара, або 1,04%, до 104,73 долара за барель.

У вівторок обидва еталони встановилися на рівні, що перевищує 3 долари, до найвищих рівнів з 19 травня, оскільки призупинення завантаження в Янбу викликало занепокоєння щодо поставок, а Саудівська Аравія скоротила поставки нафти до Європи.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, за даними Американського нафтового інституту (API), запаси сирої нафти за тиждень, що завершився 11 вересня, збільшилися на 7,1 млн барелів.

Незважаючи на тиск з боку американських запасів, котирування залишаються відносно стійкими через гострі проблеми з фізичними постачаннями на Близькому Сході.

Ключовою проблемою залишається зупинка стратегічного нафтопроводу "Схід-Захід" у Саудівській Аравії та призупинення експорту з порту Янбу після недавніх атак. На тлі цих перебоїв європейські ф'ючерси на дизельне паливо оновили рекордні максимуми, підкреслюючи глобальну напруженість з нафтопродуктами.

Ситуація ускладнюється різким скороченням судноплавства через стратегічну Ормузьку протоку, де кількість видимих суден впала до критичного мінімуму порівняно з історичними показниками.

Через ескалацію та воєнні дії в регіоні трансконтинентальні потоки нафти та газу зазнають колосальних обмежень.

Щоб компенсувати перебої, Саудівська Аравія змушена шукати альтернативні логістичні маршрути та пропонувати додаткові вантажі азійським переробникам через сусідній Оман.

Нагадаємо, загроза блокування хуситами Баб-ель-Мандебської протоки ставить під удар 7% світових нафтопоставок, що провокує новий стрибок оптових цін і наблизить вартість дизеля до 100 грн/літр. Як це геополітичне загострення вплине на цінники вітчизняних АЗС, читайте в матеріалі Dilo.