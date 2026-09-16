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Рада ратифицировала соглашение с ЕС о модернизации украинского ОПК

Верховная Рада
Украинский ОПК будут интегрироваться в европейскую оборонно-технологическую базу / Depositphotos

Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Европейским Союзом о финансовой поддержке и модернизации украинского оборонно-промышленного комплекса. За соответствующее решение проголосовало 317 народных депутатов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу парламента.

Рада ратифицировал соглашение с ЕС

Верховная Рада 16 сентября ратифицировала соглашение между Украиной и Европейским Союзом о финансировании мер в рамках Европейской программы оборонной промышленности. Соответствующий законопроект №0391 парламент принял в целом.

Соглашение предусматривает финансовую поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса, а также восстановление, реконструкцию и расширение производственных мощностей украинских предприятий.

Отдельное направление документа – адаптация производства к стандартам НАТО и углубление сотрудничества украинских оборонных компаний с европейскими партнерами.

Украинские производители смогут приобщаться к общим проектам

Ратификация соглашения должна создать дополнительные возможности для участия украинских предприятий в совместных со странами ЕС оборонных проектах и закупках.

Также документ предусматривает постепенную интеграцию украинской оборонно-технологической базы в европейскую. Речь идет, в частности, о развитии производственных возможностей и углублении кооперации с европейской оборонной промышленностью.

Законопроект №0391 был зарегистрирован в Верховной Раде 4 сентября 2026 года. 16 сентября парламент принял его, после чего документ получил статус закона и был направлен на подпись.

Ранее сообщалось, что Минобороны проводит пересмотр решений по определению предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) критически важными, принятыми до 7 июля 2026 года.

Автор:
Ольга Опенько

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