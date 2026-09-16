Рада ратифікувала угоду з ЄС про модернізацію українського ОПК

Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Європейським Союзом про фінансову підтримку та модернізацію українського оборонно-промислового комплексу. За відповідне рішення проголосували 317 народних депутатів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу парламенту.

Рада ратифікувала угоду з ЄС

Верховна Рада 16 вересня ратифікувала угоду між Україною та Європейським Союзом про фінансування заходів у межах Європейської програми оборонної промисловості. Відповідний законопроєкт №0391 парламент ухвалив у цілому.

Угода передбачає фінансову підтримку українського оборонно-промислового комплексу, а також відновлення, реконструкцію та розширення виробничих потужностей українських підприємств.

Окремий напрям документа - адаптація виробництва до стандартів НАТО та поглиблення співпраці українських оборонних компаній із європейськими партнерами.

Українські виробники зможуть долучатися до спільних проєктів

Ратифікація угоди має створити додаткові можливості для участі українських підприємств у спільних з країнами ЄС оборонних проєктах і закупівлях.

Також документ передбачає поступову інтеграцію української оборонно-технологічної бази до європейської. Йдеться, зокрема, про розвиток виробничих спроможностей і поглиблення кооперації з європейською оборонною промисловістю.

Законопроєкт №0391 був зареєстрований у Верховній Раді 4 вересня 2026 року. 16 вересня парламент ухвалив його, після чого документ отримав статус закону та був направлений на підпис.

Раніше повідомлялося, що Міноборони проводить перегляд рішень про визначення підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) критично важливими, ухвалених до 7 липня 2026 року.