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Статус критично важливих підтвердили 86% підприємств ОПК: що чекає на решту

зброя, ОПК
ОПК України збільшив свої виробничі потужності у 50 разів. / Міноборони

Міністерство оборони завершило перевірку критичності підприємств оборонно-промислового комплексу. Станом на 1 вересня 2026 року 86% компаній підтвердили свій статус і зберегли право бронювати працівників, тоді як 14% підприємств його втратили.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба відомства.

Хто зберіг статус

Перегляд стосувався рішень про визначення підприємств критично важливими, які ухвалили до 7 липня 2026 року. Документи для підтвердження статусу підприємства мали подати до 10 серпня.

Для більшості компаній діяла спрощена процедура. Їм не потрібно було повторно подавати повний пакет документів — достатньо було підтвердити відповідність критерію, за яким підприємство раніше отримало статус.

Спрощеною процедурою могли скористатися виконавці та співвиконавці оборонних контрактів, резиденти Defence City, окремі виробники вибухових речовин і боєприпасів, а також підприємства ОПК, авіабудівної та космічної галузей, які раніше отримали статус за сукупністю критеріїв.

"Можливість зберігати ключових фахівців безпосередньо пов’язана зі спроможністю стабільно виконувати оборонні замовлення та нарощувати виробництво", — зазначила заступниця міністра оборони Ганна Гвоздяр.

Підприємства, які підтвердили статус, зберегли можливість бронювати військовозобов’язаних працівників відповідно до законодавства.

Що буде з іншими підприємствами

14% підприємств не підтвердили статус критично важливих. Вони можуть повторно звернутися до Міноборони та подати повний пакет документів за чинною процедурою.

Міністерство перевірить відповідність підприємства встановленим критеріям і після розгляду документів ухвалить рішення.

Раніше повідомлялося, що Міноборони проводить перегляд рішень про визначення підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) критично важливими, ухвалених до 7 липня 2026 року.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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