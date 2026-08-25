Бронювання працівників у "Дії": кому потрібно оновити статус критичності до вересня

Бізнесу потрібно перевірити актуальність статусу критичності, якщо він був отриманий до 2 червня 2026 року. У разі непідтвердження статусу бронювання працівників через “Дію” буде доступним лише до 1 вересня.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Дії".

Бронювання працівників

Підприємствам, які отримали статус критично важливих до 2 червня 2026 року, але ще не перепідтвердили його, потрібно оновити відповідне рішення, щоб бронювати працівників на довший строк.

Якщо статус критичності не було оновлено, бронювання працівників буде доступним лише до 1 вересня.

Для підприємств, які вже перепідтвердили статус критичності, додаткових дій не потрібно. Якщо статус підтверджували за спрощеною процедурою, він діятиме до завершення строку попереднього рішення. У разі підтвердження за повним пакетом документів критичність діятиме відповідно до нового рішення.

Для підприємств, які не пройшли повторне підтвердження статусу, у "Дії" відображатиметься відповідне сповіщення під час оформлення послуг "Бронювання працівників" та "Продовження бронювання працівників". У ньому буде зазначено актуальний строк дії статусу критичності.

Таким чином, підприємствам, які хочуть бронювати працівників на довший термін, необхідно оновити рішення про критичність.

Послугу реалізують Міністерство економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством оборони України. Модернізацію послуги здійснюють у межах "Проєкту підтримки Дія", який реалізує Програма розвитку ООН в Україні за підтримки Швеції.

Нагадаємо, мобілізація жінок в Україні наразі не проводиться, не готується і не розглядається. Законодавчих ініціатив щодо обов’язкового призову жінок немає.