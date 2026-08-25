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Мобілізації жінок в Україні не буде: у Раді зробили заяву

Військовий квиток
В Україні не готують мобілізацію жінок / Shutterstock

Мобілізація жінок в Україні наразі не проводиться, не готується і не розглядається. Законодавчих ініціатив щодо обов’язкового призову жінок немає.

Як пише Delo.ua,  про це заявили у Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про мобілізацію жінок

У Комітеті наголосили, що жодних законодавчих ініціатив чи законопроєктів, які передбачали б обов’язкову мобілізацію жінок, наразі немає. За офіційною інформацією, це питання також не обговорюється всередині Комітету.

Водночас українки можуть долучатися до Сил оборони лише на добровільній основі.

У Верховній Раді також закликали не сприймати як офіційну позицію заяви окремих публічних спікерів, які висловлюються щодо можливої мобілізації жінок. У Комітеті зазначили, що такі коментарі не відображають ані реальної законодавчої роботи, ані його позиції.

Громадян закликали не піддаватися маніпуляціям та отримувати інформацію щодо мобілізації винятково з офіційних джерел.

Раніше Зеленський заявляв, що він не буде після початку можливого перемир'я скасовувати військовий стан та мобілізацію в Україні, а зробить це лише після отримання гарантій безпеки.

Воєнний стан - що потрібно знати

Під час дії особливого правового режиму в Україні можуть встановлюватися обмеження на свободу пересування як для громадян України, так і для іноземців та осіб без громадянства.

Зокрема, у період комендантської години заборонено перебування на вулицях та в громадських місцях без відповідних перепусток або документів, що підтверджують право на пересування.

У громадян та бізнесу можуть конфіскувати речі на потреби армії. Наприклад, в Україні вже проводили націоналізацію низки компаній, мотивуючи це необхідністю забезпечувати потреби армії. 

Під час воєнного стану влада може вдаватися й до інших обмежень та запроваджувати:

  • заборону на масові заходи та страйки;
  • перевірку документів у громадян;
  • заборону на поширення інформації, яка може "дестабілізувати обстановку";
  • особливе регулювання зв'язку та інтернету;
  • евакуацію людей з місць, небезпечних для проживання.

Водночас навіть під час дії воєнного стану заборонено обмежувати права та свободи людини і громадянина, передбачені ч. 2 ст. 64 Конституції України.

Автор:
Ольга Опенько

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