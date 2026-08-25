Мобилизации женщин в Украине не будет: в Раде сделали заявление

Мобилизация женщин в Украине пока не производится, не готовится и не рассматривается. Законодательных инициатив по обязательному призыву женщин нет.

Как пишет Delo.ua, об этом заявили в Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

О мобилизации женщин

В Комитете подчеркнули, что никаких законодательных инициатив или законопроектов, предусматривающих обязательную мобилизацию женщин, пока нет. По официальной информации, этот вопрос также не обсуждается внутри Комитета.

В то же время, украинки могут присоединяться к Силам обороны только на добровольной основе.

В Верховной Раде также призвали не воспринимать как официальную позицию заявления отдельных публичных спикеров, которые высказываются о возможной мобилизации женщин. В Комитете отметили, что такие комментарии не отражают ни реальную законодательную работу, ни его позицию.

Граждан призвали не поддаваться манипуляциям и получать информацию о мобилизации исключительно из официальных источников.

Ранее Зеленский заявлял, что он не будет после начала возможного перемирия упразднять военное положение и мобилизацию в Украине, а сделает это только после получения гарантий безопасности.

Военное положение – что нужно знать

Во время действия особого правового режима в Украине могут устанавливаться ограничения свободы передвижения как для граждан Украины, так и для иностранцев и лиц без гражданства.

В частности, в период комендантского часа запрещено пребывание на улицах и в общественных местах без соответствующих пропусков или документов, подтверждающих право на передвижение.

У граждан и бизнеса могут конфисковать вещи на нужды армии. К примеру, в Украине уже проводили национализацию ряда компаний, мотивируя это необходимостью обеспечивать потребности армии.

Во время военного положения власть может прибегать и к другим ограничениям и вводить:

запрет на массовые мероприятия и забастовки;

проверку документов у граждан;

запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку";

особое регулирование связи и интернета;

эвакуацию людей из мест, небезопасных для проживания.

В то же время даже во время действия военного положения запрещено ограничивать права и свободы человека и гражданина, предусмотренные ч. 2 ст. 64 Конституции Украины.