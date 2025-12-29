Зеленский рассказал, когда завершится военное положение в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что он не будет после начала возможного перемирия упразднять военное положение и мобилизацию в Украине, а сделает это только после получения гарантий безопасности.

Как пишет Delo.ua, об этом президент сообщил во время общения с журналистами, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, перемирие без гарантий безопасности не означает окончания войны.

"Прежде всего, мы все хотим, чтобы война закончилась, и тогда завершится действие военного положения. И только так. Но завершение военного положения будет в момент, когда в Украине появятся гарантии безопасности. Без гарантий безопасности реальная эта война не закончится, мы не сможем признать, что она закончилась, потому что может быть риск с таким соседом повторной агрессии".

Он добавил, что обсуждаемые гарантии безопасности от США согласованы командами и утверждены с Дональдом Трампом, рассчитанные на 15 лет с возможностью продления.

При этом Зеленский предлагает утвердить их на 30-50 лет, но Трамп сказал, что подумает.

В настоящее время действие военного положения и общей мобилизации продлено до 3 февраля 2026 года.

Ранее Зеленский сообщил о существенном прогрессе в переговорах с США по достижению так называемого "мирного соглашения" после встречи с президентом США Дональдом Трампом в резиденции Мар-а-Лаго (Флорида, США).