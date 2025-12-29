Запланована подія 2

Зеленський розповів, коли завершиться воєнний стан в Україні

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що він не буде після початку можливого перемир'я скасовувати військовий стан та мобілізацію в Україні, а зробить це лише після отримання гарантій безпеки.

Як пише Delo.ua, про це президент повідомив під час спілкування з журналістами, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, перемир'я без гарантій безпеки не означає закінчення війни. 

"Передусім, ми всі хочемо, щоб війна закінчилась, і тоді завершиться дія воєнного стану. І тільки так. Але завершення воєнного стану буде в момент, коли в Україні з’являться гарантії безпеки. Без гарантій безпеки реальна ця війна не закінчиться, ми не зможемо визнати, що вона закінчилась, тому що може бути ризик з таким сусідом повторної агресії", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що гарантії безпеки від США, що обговорюються, узгоджені командами і затверджені з Дональдом Трампом, розраховані на 15 років з можливістю продовження.

При цьому Зеленський пропонує затвердити їх одразу на 30-50 років, але Трамп сказав, що подумає.

Наразі дію воєнного стану та загальної мобілізації продовжено до 3 лютого 2026.

Раніше Зеленський повідомив про суттєвий прогрес у переговорах зі США щодо досягнення так званої "мирної угоди" після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в резиденції Мар-а-Лаго (Флорида, США).

Автор:
Світлана Манько