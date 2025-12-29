Питання окупованої ЗАЕС: Трамп заявив, що Путін готовий продавати Україні електроенергію "за дуже низькими цінами"

Президент США Дональд Трамп заявив, що очільник Росії Володимир Путін готовий співпрацювати з Україною над запуском Запорізької АЕС, а станція може бути введена в експлуатацію вже найближчим часом.

Як пише Delo.ua, про це Трамп заявив під час пресконференції із Володимиром Зеленським.

Запустити ЗАЕС

Президент США заявив, що питання Запорізька АЕС обговорюється під час перемовин.

За словами Трампа, під час його телефонної розмови з Путіним, очільник Кремля нібито висловив зацікавленість у запуску АЕС та запевнив, що по об’єкту не будуть завдавати ракетних ударів.

На думку президента США, це "великий поступ", зазначивши, що йдеться про найбільшу атомну електростанцію у світі, яку можна швидко запустити в роботу.

"Насправді майже одразу станція може починати працювати. Ми обговорювали це питання і з президентом Путіним. Ми говорили про ЗАЕС - найбільшу, мабуть у світі, одну з найбільших у світі. Можете повірити: одна з найбільших атомних електростанцій?! І президент Путін зараз працює з Україною щоб запустити її, він хоче щоб вона працювала", - підкреслив президент США.

Він додав, що РФ начебто під час перемовин висловила намір продажу Україні енергоносіїв за низькими цінами.

"Це звучить трохи дивно, але Путін був дуже щедрим у своїх почуттях щодо успіху України, включаючи постачання енергії, електроенергії та інших речей за дуже низькими цінами", - заявив Трамп.

США хочуть спільний формат управління Запорізькою АЕС

США пропонують спільний формат управління Запорізькою АЕС, проте наразі складно визначити, як запустити станцію в роботу і здійснювати нею керівництво, заявив президент України Володимир Зеленський

Він підкреслив, що станція є українською, попри те, що росіяни вважають її своєю через факт окупації.

Раніше Зеленський заявляв, що у переговорах щодо закінчення війни питання окупованої Росією Запорізької атомної електростанції залишається одним із найбільш чутливих.

Особливий статус ЗАЕС

Додамо, що ЗАЕС є найбільшою в Європі атомною електростанцією з шістьма реакторами. Російські війська захопили її в березні 2022 року. Станція не виробляє електроенергію. Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодного зупину з 2022 року, покладаючись на зовнішні лінії електропостачання та аварійні системи, щоб запобігти повному знеструмленню.

МАГАТЕ підтримує постійну присутність на об’єкті для моніторингу безпеки на тлі постійних обстрілів.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Запорізькій атомній електростанції знадобиться "особливий статус" та угода про співпрацю між Росією та Україною, якщо буде досягнуто мирної угоди.

Мирний план: чи реально розділити електроенергію ЗАЕС між Україною та Росією

Один із пунктів мирного плану передбачає запуск найбільшої в Європі окупованої атомної електростанції під спільним контролем України та Росії. Експерти попереджають, що технічний стан станції та різниця енергосистем роблять цей сценарій майже нереальним.

Цей пункт вже суперечить нещодавній резолюції МАГАТЕ, в якій агенція Росію закликала повернути ЗАЕС під контроль України. Крім того, такий спільний контроль над станцією неможливий за діючим українським законодавством, де в атомної станції може бути лише один оператор — "Енергоатом".

Але, на думку опитаних Delo.ua експертів, головна проблема реалізації цього пункту не в законах чи резолюціях (за наявності політичної волі, їх можна змінити), а в саме в технічній площині.