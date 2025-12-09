Подальша доля ЗАЕС залишається одним із найскладніших питань під час перемовин – Зеленський

У переговорах щодо закінчення війни питання окупованої Росією Запорізької атомної електростанції залишається одним із найбільш чутливих.

Як пише Delo.ua, про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляють "Укрінформ" та "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи питання ЗАЕС, він зауважив, що "про це треба ще говорити".

Зеленський підкреслив, що під час перемовин найскладнішими питаннями так званого мирного плану залишаються Донбас, Запорізька АЕС, використання заморожених російських активів та гарантії безпеки.

При цьому президент наголосив, що без України ЗАЕС не буде нормально працювати.

"Я не впевнений, що Росія це розуміє, але ми з партнерами говоримо про те, що без нас ЗАЕС працювати нормально не буде", – зазначив Зеленський.

Додамо, що ЗАЕС є найбільшою в Європі атомною електростанцією з шістьма реакторами. Російські війська захопили її в березні 2022 року. Станція не виробляє електроенергію. Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодного зупину з 2022 року, покладаючись на зовнішні лінії електропостачання та аварійні системи, щоб запобігти повному знеструмленню.

МАГАТЕ підтримує постійну присутність на об’єкті для моніторингу безпеки на тлі постійних обстрілів.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Запорізькій атомній електростанції знадобиться "особливий статус" та угода про співпрацю між Росією та Україною, якщо буде досягнуто мирної угоди.

Мирний план: чи реально розділити електроенергію ЗАЕС між Україною та Росією

Один із пунктів мирного плану передбачає запуск найбільшої в Європі окупованої атомної електростанції під спільним контролем України та Росії. Експерти попереджають, що технічний стан станції та різниця енергосистем роблять цей сценарій майже нереальним.

Цей пункт вже суперечить нещодавній резолюції МАГАТЕ, в якій агенція Росію закликала повернути ЗАЕС під контроль України. Крім того, такий спільний контроль над станцією неможливий за діючим українським законодавством, де в атомної станції може бути лише один оператор — "Енергоатом".

Але, на думку опитаних Delo.ua експертів, головна проблема реалізації цього пункту не в законах чи резолюціях (за наявності політичної волі, їх можна змінити), а в саме в технічній площині.