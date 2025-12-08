Зеленський розповів про розбіжності позицій України та США на мирних переговорах

На мирних переговорах щодо врегулювання війни Україна, Росія та США досі досі не мають спільної позиції щодо Донецької області.

Як пише Delo.ua, про це в інтерв’ю Bloomberg заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, у України та США наразі розбіжності щодо питання виведення ЗСУ з усієї території Донецької області.

"Є бачення США, Росії та України, і ми не маємо єдиного погляду на Донбас", — сказав президент.

Він додав, що також Україна наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки із західними союзниками, насамперед із США.

"Є одне питання, на яке я та всі українці хочемо отримати відповідь: якщо Росія знову почне війну, що робитимуть наші партнери?" - наголосив президент України.

Bloomberg зауважує, що ці заяви Зеленського пролунали через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп розкритикував його, заявивши, що він "трохи розчарований" українським лідером. Росія нібито, за словами очільника Білого дому, погодилась на запропонований ним план врегулювання війни, тоді як Зеленський навіть не ознайомився з документом.

Україні пропонують відмовитися від частини територій

Новий мирний план Сполучених Штатів щодо закінчення війни Росії проти України передбачає відмову Києва від частини території та певних видів озброєння, повідомляв Reuters.

За словами двох обізнаних із ситуацією джерел, США дали сигнал президенту Володимиру Зеленському, що Україна повинна погодитися на розроблену Вашингтоном рамкову угоду щодо завершення війни.

Окрім цього до переліку вимог входить і скорочення чисельності Збройних Сил України.

Хоча раніше Трамп заявляв, що підтримує ідею замороження війни між Росією та Україною на наявній лінії фронту, і заперечував, що закликав українського президента Володимира Зеленського поступитися всією територією Донецької області.

Про мирний план

США та Україна у середині листопада почали обговорювати мирний план, що складався спочатку з 28 пунктів, які охоплювали ключові питання російсько-української війни. Офіційно цей документ не публікувався, але в багатьох виданнях з'явилася його чернетка, в якій без деталей говорилося, що Україна отримає "надійні гарантії безпеки".

23 листопада 2025 року у швейцарській Женеві українська та американська делегації розпочали переговори стосовно 28 пунктів так званого мирного плану для припинення війни.

За результатами переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ, який обговорили 30 листопада у Флориді.

Попередній мирний план із 28 пунктів було переглянуто: деякі положення вилучено, інші — змінено. Нині план налічує 19 пунктів, а остаточне рішення щодо окремих спірних моментів залишатиметься за президентами.