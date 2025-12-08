Трамп заявив, що Росія прийняла мирний план, а Зеленський навіть не бачив документа

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито погодилась на запропонований ним план врегулювання війни, тоді як президент України Володимир Зеленський навіть не ознайомився з документом.

Як пише Delo.ua, про це очільник Білого дому повідомив під час спілкування з пресою.

Розчарований Зеленським

Відповідаючи на запитання журналіста про подальші кроки в можливих мирних перемовинах між Україною та Росією, Трамп зазначив, що він "трохи розчарований" відсутністю реакції Зеленського на проєкт мирної угоди.

За його словами, пропозиція отримала підтримку Москви та української команди переговорників, але сам Зеленський "не читав документ".

"Ми розмовляли з президентом Путіним, і ми спілкувалися з українськими лідерами, включаючи Зеленського. І мушу сказати, що я дещо розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це станом на кілька годин тому. Його команда в захваті від цього, але він ні", - наголосив Трамп.

Він також зазначив, що Росія хотіла б захопити всю Україну, однак усе ж погоджується на мирну угоду.

"Росія, гадаю, швидше хотіла б отримати всю Україну, якщо так подумати. Але Росія, на мою думку, з цим згодна. Але я не впевнений, що Зеленський із цим згоден. Його команда це підтримує, але він цього не читав", – підкреслив Трамп.

Нагадаємо, спеціальний посланник США Стівен Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер після зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним провели переговори з українською делегацією щодо безпеки, шляхів досягнення тривалого миру та відновлення країни після війни.

Про мирний план

США та Україна у середині листопада почали обговорювати мирний план, що складався спочатку з 28 пунктів, які охоплювали ключові питання російсько-української війни. Офіційно цей документ не публікувався, але в багатьох виданнях з'явилася його чернетка, в якій без деталей говорилося, що Україна отримає "надійні гарантії безпеки".

23 листопада 2025 року у швейцарській Женеві українська та американська делегації розпочали переговори стосовно 28 пунктів так званого мирного плану для припинення війни.

За результатами переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ, який обговорили 30 листопада у Флориді.

Попередній мирний план із 28 пунктів було переглянуто: деякі положення вилучено, інші — змінено. Нині план налічує 19 пунктів, а остаточне рішення щодо окремих спірних моментів залишатиметься за президентами.