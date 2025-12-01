Україна та США провели перемовини щодо мирного плану: які результати

У неділю, 30 листопада 2025 року, українська та американська делегації провели у Флориді перемовини щодо мирного плану.

Про це пише Delo.ua.

Склад делегацій

Як повідомляє Axios, українську делегацію замість відправленого у відставку Андрія Єрмака нині очолив секретар РНБО Рустем Умєров. До її складу увійшли

заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, посолка України в США Ольга Стефанішина,

начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов,

представники української розвідки.

До складу ж американської команди входять державний секретар Марко Рубіо, спеціальний представник президента США Стів Віткофф, а також зять президента США Джаред Кушнер.

Зеленський заявив про "конструктив"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори української та американської делегацій у США пройшли конструктивно та були спрямовані на зміцнення суверенітету і захист національних інтересів України.

"Очільник української делегації Рустем Умєров доповів про основні параметри діалогу, акценти та деякі результати. Важливо, що є конструктив у розмові, і про всі питання на зустрічах говорили відверто та спрямовано на забезпечення суверенітету й національних інтересів України", — підкреслив президент.

Зеленський також подякував президенту США Дональду Трампу та його команді за час, який вкладається у визначення кроків для закінчення війни.

Ще є над чим працювати

Державний секретар США Марко Рубіо під час пресконференції, яку транслювало "Суспільне", повідомив, що робота над мирним планом продовжиться.

Зокрема, він нагадав про те, що ведуться переговори з РФ і запланований візит спецпосланця США Стіва Віткоффа до Москви.

Як запевнив Рубіо, США хочуть допомогти Україні "стати безпечною назавжди, аби вона ніколи більше не зіткнулася із черговим вторгненням".

"І не менш важливо — ми хочемо, щоб вони увійшли в епоху справжнього процвітання. Ми хочемо, щоб українці вийшли з цієї війни не просто для того, щоб відбудувати свою країну, а щоб відбудувати її так, аби вона стала сильнішою і заможнішою, ніж будь-коли", - наголосив очільник Держдепу США.

Умєров розповів , що зустріч була "складною", хоч і продуктивною. За його словами, США "реально зацікавлені у спільному результаті".

"Маємо відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру", — зазначив секретар РНБО та додав, що консультації продовжуватимуть і далі.

За даними Axios, під час попередніх переговорів у Женеві українська та американська сторони досягли згоди щодо всіх питань, окрім тих, що стосуються територій та гарантій безпеки.

Що каже Трамп

Президент США Дональд Трамп, коментуючи переговори між делегаціями США та України у Флориді, заявив, що існують "хороші шанси" на укладення угоди, яка покладе край війні в Україні, пише CNN.

Очільник Білого дому наголосив, що переговори "просуваються добре".

"Я думаю, що є хороші шанси укласти угоду", — додав Трамп.

Про мирний план

США та Україна у середині листопада почали обговорювати мирний план, що складався спочатку з 28 пунктів, які охоплювали ключові питання російсько-української війни. Офіційно цей документ не публікувався, але в багатьох виданнях з'явилася його чернетка, в якій без деталей говорилося, що Україна отримає "надійні гарантії безпеки".

23 листопада 2025 року у швейцарській Женеві українська та американська делегації розпочали переговори стосовно 28 пунктів так званого мирного плану для припинення війни.

За результатами переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ.

Попередній мирний план із 28 пунктів було переглянуто: деякі положення вилучено, інші — змінено. Нині план налічує 19 пунктів, а остаточне рішення щодо окремих спірних моментів залишатиметься за президентами.