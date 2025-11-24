"Жодне зауваження України не залишилось без реакції": мирний план скоротили до 19 пунктів

Попередній мирний план із 28 пунктів було переглянуто: деякі положення вилучено, інші — змінено. Нині план налічує 19 пунктів, а остаточне рішення щодо нього залишатиметься за президентами.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Суспільне" з посиланням на повідомлення радника ОП та члена делегації у Женеві Олександра Бевза.

"Мирного плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому він був представлений раніше, більше не існує", - заявив Бевз. Він пояснив, що частину пунктів вилучили, а частину - змінили

За його словами, "жодне зауваження української сторони не залишилося без реакції". Також відомо, що фінальні рішення ухвалюватимуть президенти.

Шлях до миру

Посадовці США та України повідомили про прогрес у зусиллях щодо припинення війни з Росією після переговорів у Женеві, проте не надали деталей щодо вирішення глибоких розбіжностей між Москвою та Києвом, повідомляє Financial Time.

"Чи справді можливо, що в мирних переговорах між Росією та Україною досягнуто великого прогресу?" - написав у понеділок вранці президент США Дональд Трамп. "Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може статися".

За даними джерел, ознайомлених з обговореннями, переговори призвели до скорочення мирного плану з 28 до 19 пунктів. Видання не уточнило, які саме положення були вилучені. Перед переговорами європейські лідери висловлювали занепокоєння щодо деяких елементів плану, зокрема вимог щодо санкцій проти Москви та замороження російських суверенних активів, які, на їхню думку, мали вирішуватися на рівні ЄС.

Що відомо про мирні переговори у Женеві

Голова Офісу президента Андрій Єрмак відзначив, що на переговорах сторони досягли "дуже доброго прогресу".

"Рухаємося вперед до справедливого та тривалого миру. Український народ як ніхто заслуговує на цей мир і прагне його.", - зауважив Єрмак.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив про значний прогрес у переговорах щодо мирного врегулювання в Україні, повідомляє Sky News.

За словами Рубіо, нинішній етап перемовин засвідчив "величезний прогрес". Водночас він наголосив, що не йдеться про остаточну домовленість чи повну "перемогу", адже робота над потенційною мирною угодою продовжиться.

Рубіо не коментував питання щодо можливих дедлайнів, які раніше озвучував президент США Дональд Трамп. Він обмежився словами, що угоди може бути досягнуто"дуже скоро", але для цього необхідно більше часу.

Очільник Держдепу також сказав, що сьогоднішні зустрічі були для нього "найпродуктивнішими й найважливішими" за весь час, відколи тривають переговори.

Він додав, що представники делегацій наразі працюють над "деякими пропозиціями, які були надані". За його словами, команда Вашингтона "вносить зміни" до мирного плану.

Альтернативний план ЄС

Європейці, за даними пишутьThe Washington Post і Bloomberg., підготували власний контрплан врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, що не містить не прийнятний для України та країн Європи пунктів.

Європейська пропозиція не передбачає жодних обмежень для ЗСУ. Україна також має відновити контроль над Запорізькою АЕС і Каховською ГЕС, отримати "безперешкодний прохід" Дніпром та контроль над Кінбурнською косою. Інші територіальні питання, згідно із документом, мають бути врегульовані після встановлення режиму припинення вогню.

За інформацією Bloomberg, лідери ЄС також пропонують, щоб США надали Україні гарантії безпеки, подібні до статті 5 НАТО про колективну оборону. Сполучені Штати, своєю чергою, мали б отримати компенсацію за потужні гарантії, які вони надаватимуть Україні.

Окрім цього європейські лідери наполягають, щоб заморожені російські активи були спрямовані на відбудову України та виплату компенсацій. Також європейці відкидають вимогу Москви, щоб Київ відмовився від неокупованих російськими військами територій на сході.

Російські активи, за європейським планом, залишатимуться замороженими доти, доки Кремль не погодиться сплатити завдані збитки. Решту санкцій проти Росії пропонують знімати поступово, а доступ країни до світової економіки повертати поетапно — за умови виконання нею умов угоди.