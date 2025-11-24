"Никакие замечания Украины не осталось без реакции": мирный план сократили до 19 пунктов

Предыдущий мирный план из 28 пунктов был пересмотрен: некоторые положения изъяты, другие изменены. В настоящее время план насчитывает 19 пунктов, а окончательное решение по нему будет оставаться за президентами.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Суспільне" со ссылкой на сообщение советника ОП и члена делегации в Женеве Александра Бевза.

"Мирного плана из 28 пунктов в том виде, в котором он был представлен раньше, больше не существует", – заявил Бевз. Он пояснил, что часть пунктов изъята, а часть - изменена

По его словам, "ни одно замечание украинской стороны не осталось без реакции". Также известно, что финальные решения будут приниматься президентами.

Путь к миру

Чиновники США и Украины сообщили о прогрессе в усилиях по прекращению войны с Россией после переговоров в Женеве, однако не предоставили деталей по решению глубоких разногласий между Москвой и Киевом, сообщает Financial Time.

"Возможно ли, что в мирных переговорах между Россией и Украиной достигнут большой прогресс?" – написал президент США Дональд Трамп. "Не верьте, пока не увидите, но что-нибудь хорошее может произойти".

По данным источников, ознакомленных с обсуждениями, переговоры привели к сокращению мирного плана с 28 до 19 пунктов. Издание не уточнило, какие именно положения были изъяты. Перед переговорами европейские лидеры выражали обеспокоенность по поводу некоторых элементов плана, в частности требований по санкциям против Москвы и заморозке российских суверенных активов, которые, по их мнению, должны решаться на уровне ЕС.

Что известно о мирных переговорах в Женеве

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что на переговорах стороны достигли "очень хорошего прогресса".

"Двигаемся вперед к справедливому и длительному миру. Украинский народ как никто заслуживает этого мира и стремится к нему", - отметил Ермак.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о значительном прогрессе в переговорах по мирному урегулированию в Украине, отмечает Sky News.

По словам Рубио, нынешний этап переговоров показал "огромный прогресс". В то же время он подчеркнул, что речь не идет об окончательной договоренности или полной "победе", ведь работа над потенциальным мирным соглашением продолжится.

Рубио не комментировал вопрос о возможных дедлайнах, ранее озвученных президентом США Дональдом Трампом. Он ограничился словами, что соглашение может быть достигнуто "очень скоро", но для этого необходимо больше времени.

Глава Госдепа также сказал, что сегодняшние встречи были для него "самыми продуктивными и самыми важными" за все время, когда продолжаются переговоры.

Он добавил, что представители делегаций сейчас работают над "некоторыми предложениями, которые были предоставлены". По его словам, команда Вашингтона "вносит изменения" в мирный план.

Альтернативный план ЕС

Европейцы, по данным пишут The Washington Post и Bloomberg, подготовили собственный контрплан урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта, не содержащий неприемлемый для Украины и стран Европы пунктов.

Европейское предложение не предусматривает никаких ограничений для ВСУ. Украина также должна возобновить контроль над Запорожской АЭС и Каховской ГЭС, получить беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой. Другие территориальные вопросы согласно документу должны быть урегулированы после установления режима прекращения огня.

По информации Bloomberg, лидеры ЕС также предлагают, чтобы США предоставили Украине гарантии безопасности, подобные статье 5 НАТО о коллективной обороне. Соединенные Штаты, в свою очередь, должны получить компенсацию за мощные гарантии, которые они будут предоставлять Украине.

Кроме этого европейские лидеры настаивают, чтобы замороженные российские активы были направлены на восстановление Украины и выплату компенсаци. Также европейцы исключают требование Москвы, чтобы Киев отказался от неоккупированных российскими войсками территорий на востоке.

Российские активы, по европейскому плану, будут оставаться замороженными до тех пор, пока Кремль не согласится заплатить нанесенный ущерб. Остальные санкции против России предлагают снимать постепенно, а доступ страны к мировой экономике возвращать поэтапно - при условии выполнения ею условий соглашения.