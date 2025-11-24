Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

+0,11

EUR

48,70

+0,19

Готівковий курс:

USD

42,60

42,47

EUR

49,34

49,15

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ЄС пообіцяв надати Україні всю необхідну підтримку на тлі нового імпульсу в мирних переговорах

Володимир Зеленський, Антоніу Кошта
Президент Європейської ради Антоніу Кошта пообіцяв підтримати Україну / Офіс президента

Президент Європейської ради Антоніу Кошта у понеділок, 24 листопада, пообіцяв, що ЄС надаватиме Україні всю необхідну підтримку: як фінансову, так і військову. Він привітав "новий імпульс" у мирних переговорах щодо припинення війни.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

"Європейський Союз прагне продовжувати надавати президенту Зеленському всю необхідну підтримку – дипломатичну, військову та економічну", – заявив Кошта журналістам у столиці Анголи Луанді, де проходила зустріч лідерів ЄС на полях саміту з Африканським Союзом.

Особливий акцент було зроблено на фінансовій підтримці. Політик нагадав, що лідери ЄС минулого місяця домовилися покрити фінансові потреби України протягом наступних двох років і пообіцяв: "Ми зобов’язалися виконати… і ми виконаємо зобов’язання на грудневому засіданні Європейської Ради".

Прогрес у переговорах

Антоніу Кошта зазначив, що у мирних переговорах "набрав обертів новий імпульс". Він назвав зустріч у Женеві між Україною, Сполученими Штатами та представниками ЄС значним прогресом, хоча й додав, що "питання ще потребують вирішення", але "напрямок позитивний".

Водночас, лідери ЄС поки що не досягли згоди щодо пропозиції Європейської комісії про використання заморожених російських активів для фінансування "репараційного кредиту" для України. Бельгія, де розташована більша частина активів (у депозитарії "Euroclear"), наполягає на юридичному обґрунтуванні будь-яких таких кроків та розподілі ризиків між усіма членами ЄС.

Нагадаємо, у неділю, 23 листопада 2025 року, у швейцарській Женеві делегації України, США та ЄС провели переговори стосовно 28 пунктів так званого мирного плану для припинення війни.

Автор:
Тетяна Ковальчук