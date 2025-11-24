ЄС пообіцяв надати Україні всю необхідну підтримку на тлі нового імпульсу в мирних переговорах

Президент Європейської ради Антоніу Кошта у понеділок, 24 листопада, пообіцяв, що ЄС надаватиме Україні всю необхідну підтримку: як фінансову, так і військову. Він привітав "новий імпульс" у мирних переговорах щодо припинення війни.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

"Європейський Союз прагне продовжувати надавати президенту Зеленському всю необхідну підтримку – дипломатичну, військову та економічну", – заявив Кошта журналістам у столиці Анголи Луанді, де проходила зустріч лідерів ЄС на полях саміту з Африканським Союзом.

Особливий акцент було зроблено на фінансовій підтримці. Політик нагадав, що лідери ЄС минулого місяця домовилися покрити фінансові потреби України протягом наступних двох років і пообіцяв: "Ми зобов’язалися виконати… і ми виконаємо зобов’язання на грудневому засіданні Європейської Ради".

Прогрес у переговорах

Антоніу Кошта зазначив, що у мирних переговорах "набрав обертів новий імпульс". Він назвав зустріч у Женеві між Україною, Сполученими Штатами та представниками ЄС значним прогресом, хоча й додав, що "питання ще потребують вирішення", але "напрямок позитивний".

Водночас, лідери ЄС поки що не досягли згоди щодо пропозиції Європейської комісії про використання заморожених російських активів для фінансування "репараційного кредиту" для України. Бельгія, де розташована більша частина активів (у депозитарії "Euroclear"), наполягає на юридичному обґрунтуванні будь-яких таких кроків та розподілі ризиків між усіма членами ЄС.

Нагадаємо, у неділю, 23 листопада 2025 року, у швейцарській Женеві делегації України, США та ЄС провели переговори стосовно 28 пунктів так званого мирного плану для припинення війни.