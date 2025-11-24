США та Україна погодили оновлений проєкт мирного плану: у Женеві підготували новий документ

У неділю, 23 листопада 2025 року, у швейцарській Женеві українська та американська делегації розпочали переговори стосовно 28 пунктів так званого мирного плану для припинення війни. За результатами переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у спільній заяві двох делегацій, текст якої публікує офіційний веб-портал президента України.

Зазначається, що консультації щодо американської мирної пропозиції пройшли в конструктивній атмосфері і продемонстрували спільну готовність країн рухатися до справедливого й тривалого миру.

За результатами зустрічі сторони відзначили значний прогрес в узгодженні позицій і визначенні подальших кроків. У заяві підкреслюється, що майбутні домовленості повинні повністю забезпечувати повагу до суверенітету України та створювати підґрунтя для стійкого миру.

Також було підготовлено оновлений рамковий документ, який наблизив сторони до подальших рішень.

Київ і Вашингтон домовилися продовжити інтенсивну роботу над узгодженими пропозиціями та підтримувати тісну координацію з європейськими партнерами.

Остаточні рішення за рамковим документом ухвалюватимуть президенти України та США.

Що відомо про мирні переговори у Женеві

Голова Офісу президента Андрій Єрмак відзначив, що на переговорах сторони досягли "дуже доброго прогресу".

"Рухаємося вперед до справедливого та тривалого миру. Український народ як ніхто заслуговує на цей мир і прагне його.", - зауважив Єрмак.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив про значний прогрес у переговорах щодо мирного врегулювання в Україні, повідомляє Sky News.

За словами Рубіо, нинішній етап перемовин засвідчив "величезний прогрес". Водночас він наголосив, що не йдеться про остаточну домовленість чи повну "перемогу", адже робота над потенційною мирною угодою продовжиться.

Рубіо не коментував питання щодо можливих дедлайнів, які раніше озвучував президент США Дональд Трамп. Він обмежився словами, що угоди може бути досягнуто"дуже скоро", але для цього необхідно більше часу.

Очільник Держдепу також сказав, що сьогоднішні зустрічі були для нього "найпродуктивнішими й найважливішими" за весь час, відколи тривають переговори.

Він додав, що представники делегацій наразі працюють над "деякими пропозиціями, які були надані". За його словами, команда Вашингтона "вносить зміни" до мирного плану.

Більшість того, на чому наполягає Україна, вже враховано

Учасник української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров заявив про врахування американцями "більшості ключових українських пріоритетів".

"Поточна редакція документа, хоча й перебуває на завершальному етапі узгодження, вже відображає більшість ключових українських пріоритетів. Ми високо цінуємо конструктивну взаємодію зі Сполученими Штатами та їхнє уважне ставлення до наших зауважень - це дозволяє рухатися вперед у спільному процесі. Очікуємо на подальший прогрес упродовж сьогоднішнього дня", - розповів Умєров.

Альтернативний план ЄС

Європейці, за даними пишутьThe Washington Post і Bloomberg., підготували власний контрплан врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, що не містить не прийнятний для України та країн Європи пунктів.

Європейська пропозиція не передбачає жодних обмежень для ЗСУ. Україна також має відновити контроль над Запорізькою АЕС і Каховською ГЕС, отримати "безперешкодний прохід" Дніпром та контроль над Кінбурнською косою. Інші територіальні питання, згідно із документом, мають бути врегульовані після встановлення режиму припинення вогню.

За інформацією Bloomberg, лідери ЄС також пропонують, щоб США надали Україні гарантії безпеки, подібні до статті 5 НАТО про колективну оборону. Сполучені Штати, своєю чергою, мали б отримати компенсацію за потужні гарантії, які вони надаватимуть Україні.

Окрім цього європейські лідери наполягають, щоб заморожені російські активи були спрямовані на відбудову України та виплату компенсацій. Також європейці відкидають вимогу Москви, щоб Київ відмовився від неокупованих російськими військами територій на сході.

Російські активи, за європейським планом, залишатимуться замороженими доти, доки Кремль не погодиться сплатити завдані збитки. Решту санкцій проти Росії пропонують знімати поступово, а доступ країни до світової економіки повертати поетапно — за умови виконання нею умов угоди.

Склад делегації

Сполучені Штати у Женеві представляють:

держсекретар США Марко Рубіо,

міністр американських сухопутних військ Деніел Дрісколл ,

, спецпредставник президента Стів Віткофф.

Президентом Володимиром Зеленським було затверджено такий склад української делегації:

Андрій Єрмак – керівник Офісу президента, голова делегації ;

– керівник Офісу президента, ; Рустем Умєров – секретар РНБО;

– секретар РНБО; Кирило Буданов – начальник ГУР МО;

– начальник ГУР МО; Андрій Гнатов – начальник Генерального штабу ЗСУ;

– начальник Генерального штабу ЗСУ; Олег Іващенко – голова Служби зовнішньої розвідки;

– голова Служби зовнішньої розвідки; Сергій Кислиця – перший заступник міністра закордонних справ;

– перший заступник міністра закордонних справ; Євгеній Острянський – перший заступник секретаря РНБО;

– перший заступник секретаря РНБО; Олександр Поклад – заступник голови СБУ;

– заступник голови СБУ; Олександр Бевз – радник керівника Офісу президента.

Зеленський разом із лідерами Франції, Німеччини та інших країн Європи намагається до 27 листопада переписати запропонований США мирний план, який адміністрація президента Дональда Трампа назвала таким, що вимагає негайного погодження.