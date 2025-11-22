Зеленський і європейські лідери намагаються переписати мирний план США до дедлайну Трампа

Президент Володимир Зеленський разом із лідерами Франції, Німеччини та інших країн Європи намагається до 27 листопада переписати запропонований США мирний план, який адміністрація президента Дональда Трампа назвала таким, що вимагає негайного погодження. Європейські лідери наполегливо просять Вашингтон дати більше часу, оскільки в нинішньому вигляді план фактично став ультиматумом.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

За даними осіб, знайомих із переговорами, Київ і ЄС намагаються змінити більшість пунктів документа, але представити правки як конструктивні оновлення.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уже зв’язався з президентом США, щоб досягти домовленості про подальші консультації на рівні радників із національної безпеки.

Хоча традиційно в такі розмови включався б Марко Рубіо, який обіймає цю посаду та водночас є державним секретарем, у цьому процесі важливу роль отримав президентський радник Ден Дрісколл.

На початку тижня він повідомив європейським послам, що угоду слід укласти якнайшвидше, підкресливши, що, на думку Вашингтона, Україна опинилася в складному становищі та час для миру настав. Він також наголосив, що президенти США хоче результату вже зараз і не планує вести переговори щодо деталей.

В п’ятницю Трамп підтвердив жорсткість позиції. Він заявив, що якщо Україну не влаштує запропонований план, то вона може продовжувати боротьбу, додавши, що Зеленському доведеться "з чимось змиритися". Водночас у ранковому інтерв’ю він допустив можливість продовження дедлайну, якщо переговори підуть у правильному напрямку.

План США, копію якого отримало Bloomberg, передбачає визнання Криму, Луганська та Донецька де-факто російськими навіть з боку Вашингтона, відмову України від вступу до НАТО, проведення виборів через сто днів, скорочення чисельності армії та поступове скасування санкцій проти Росії. За даними джерел, Сполучені Штати погрожують припинити військову та розвідувальну підтримку Києва, якщо він не дасть згоди до 27 листопада.

Європейські уряди з обуренням сприйняли можливі наслідки плану. За словами чиновників, він може зруйнувати роки спроб домогтися єдиної позиції Заходу щодо України та поставити під удар засади трансатлантичного партнерства. Деякі експерти наголошують, що вимога завершити переговори до наступного четверга виглядає нереалістичною.

Європейські дипломати визнають, що більшість пунктів плану раніше вже відхиляли і Київ, і союзники. Проте час, який надали Штати, залишає дуже мало можливостей для маневру, і саме тому європейські лідери намагаються виробити власний варіант, який Україна зможе прийняти без стратегічних втрат.

Позиція Вашингтона вже викликала критику серед республіканців у Конгресі. Сенатор Роджер Вікер назвав документ помилковим і таким, що змушує Україну поступитися територіями диктатору. Мітч Макконнелл заявив, що якщо ключові посадовці адміністрації надто переймаються тим, щоб заспокоїти Путіна, Трампу варто шукати нових радників.

Вчора найбільші європейські союзники Києва об'єдналися з президентом Володимиром Зеленським, щоб рішуче відхилити ключові частини мирного плану США, який передбачає значні поступки Росії.