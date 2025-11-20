Обидві сторони повинні погодитися на поступки: Рубіо прокоментував мирний план Трампа щодо припинення війни

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що Вашингтон формує перелік можливих ідей для припинення війни РФ проти України, наголосивши на потребі реалістичних рішень і взаємних поступок

Як пише Delo.ua, про це Рубіо написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

За його словами, щоб зупинити війну Україні, потрібен обмін "серйозними та реалістичними ідеями".

Обидві сторони мають погодитися на компроміси

Водночас, на його переконання, досягнення тривалого миру можливе лише за умови, що обидві сторони війни погодяться на компроміси.

"Для досягнення тривалого миру обидві сторони повинні погодитися на складні, але необхідні поступки. Саме тому ми розробляємо і будемо продовжувати розробляти перелік потенційних ідей для припинення цієї війни на основі пропозицій обох сторін конфлікту", - наголосив Рубіо.

Трамп схвалив новий план миру між РФ та Україною

Президент США Дональд Трамп схвалив новий план миру між Росією та Україною, який складається із 28 пунктів, пише NBC News, посилаючись на власні джерела.

За даними видання, над цим планом працювали спецпосланець Трампа Стів Віткофф, віцепрезидент США Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та зять американського президента Джаред Кушнер.

Як розповів NBC неназваний американський посадовець, новий план зосереджений на наданні обом сторонам гарантій безпеки для забезпечення тривалого миру.

Троє американських чиновників повідомили, що рамки так званої мирної угоди ще потрібно представити українцям, і що терміни остаточного узгодження проєкту плану збігаються з візитом делегації Пентагона до України 20 листопада.

Україні пропонують відмовитися від частини територій

Новий мирний план Сполучених Штатів щодо закінчення війни Росії проти України передбачає відмову Києва від частини території та певних видів озброєння, повідомляє Reuters.

За словами двох обізнаних із ситуацією джерел, США дали сигнал президенту Володимиру Зеленському, що Україна повинна погодитися на розроблену Вашингтоном рамкову угоду щодо завершення війни.

Окрім цього до переліку вимог входить і скорочення чисельності Збройних Сил України. Як повідомили співрозмовники Reuters, Вашингтон прагне отримати від Києва згоду на ключові положення документа.

Раніше Трамп заявляв, що підтримує ідею замороження війни між Росією та Україною на наявній лінії фронту, і заперечив, що закликав українського президента Володимира Зеленського поступитися всією територією Донецької області.