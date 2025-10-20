Трамп заперечив, що закликав Зеленського віддати РФ всю Донецьку область

Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує ідею замороження війни між Росією та Україною на наявній лінії фронту, і заперечив, що закликав українського президента Володимира Зеленського поступитися всією територією Донецької області.

Як пише Delo.ua, про це Трамп заявив у коментарі журналістам на борту Air Force One, передає Reuters.

Не пропонував віддати Росії Донбас

За словами очільника Білого дому, тема передачі територій не обговорювалася під час його зустрічі із Зеленським. Натомість Трамп підтримує ідею тимчасового припинення вогню на поточних лініях фронту.

"Ні, ми ніколи не обговорювали це. Ми вважаємо, що вони повинні просто зупинитися на тих лініях, де вони зараз знаходяться, на лініях фронту. Зараз у вас є лінія фронту. Решта дуже складно обговорювати", - наголосив президент США.

На його переконання, наразі пріорітетним є питання припинення вогню, адже сторони зможуть "домовитися про щось пізніше".

"Що, на вашу думку, має статися з Донбасом? Нехай все залишиться так, як є. Зараз він розділений. Я думаю, що 78% території вже зайнято Росією. Залиште все так, як є зараз. Вони можуть домовитися про щось пізніше. Але я сказав, що потрібно розділити і зупинитися на лінії фронту. Ідіть додому. Припиніть воювати. Припиніть вбивати людей", - підкреслив Трамп.

Результати переговорів у Білому домі

17 жовтня у Білому домі відбулася двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Трамп і Зеленський розійшлися в думках щодо майбутнього війни в Україні після своєї вже третьої зустрічі у Вашингтоні.

На думку президента США, настав час зупинити вбивства та укласти мирну угоду між країнами.

Трамп під час переговорів дав чітко зрозуміти, що наразі Україна не отримає ракет далекого радіуса дії Tomahawk, про які Київ давно просив.

Зеленський натомість наголосив, що Україні потрібні потужні безпекові гарантії від Сполучених Штатів і партнерів, особливо в разі припинення вогню.

Нагадаємо, 16 жовтня Трапм провів розмову з президентом РФ Володимиром Путіним і назвав її дуже продуктивною. Він повідомив про заплановані майбутні зустрічі. Спершу відбудуться переговори радників високого рівня, а потім Трамп та Путін зустрінуться особисто в Будапешті.