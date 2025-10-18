Результати переговорів у Білому домі: Трамп наполягає на припиненні вогню, Зеленський – на гарантіях безпеки (ФОТО)

17 жовтня у Білому домі відбулася двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Переговори проходили у форматі офіційного обіду за участі головних радників обох лідерів і тривали кілька годин.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на CNN та Аxios.

За даними кількох джерел, знайомих із перебігом зустрічі, розмова була напруженою, відвертою та часом "незручною". Трамп і Зеленський розійшлися в думках щодо майбутнього війни в Україні після своєї вже третьої зустрічі у Вашингтоні.

За інформацією CNN, Трамп під час переговорів дав чітко зрозуміти, що наразі український лідер не отримає ракет далекого радіуса дії Tomahawk, здатних досягати глибокої території Росії, про які Київ давно просив.

Зеленський сподівався залишити Вашингтон із зобов'язаннями щодо нової зброї для України, але застав Трампа в зовсім іншому настрої наступного дня після тривалої розмови з президентом Росії Володимиром Путіним. Трамп чітко дав зрозуміти, що його пріоритетом зараз є дипломатія, і він вважає, що надання Tomahawk може підірвати її.

Один із американських чиновників повідомив, що у Трампа склалося враження, ніби Україна прагне ескалації та затягування конфлікту, і він висловив занепокоєння потенційними втратами серед цивільних і військових під час майбутньої суворої зими.

Невдовзі після завершення зустрічі Трамп виступив із публічною заявою, наполягаючи на припиненні вогню вздовж нинішніх ліній фронту та закликавши до укладення мирної угоди.

Зеленський і Трамп на обіді в Білому домі Зеленський і Трамп на обіді в Білому домі Зеленський і Трамп на обіді в Білому домі Зеленський і Трамп на обіді в Білому домі Зеленський і Трамп на обіді в Білому домі

Трамп наполягає на угоді

На думку Трампа, настав час зупинити вбивства та укласти мирну угоду між країнами.

“Зустріч із президентом України Володимиром Зеленським була дуже цікавою та сердечною, але я сказав йому, як я також наполегливо радив президенту Путіну, що настав час зупинити вбивства та укласти угоду! Досить крові пролито, межі власності визначені Війною та Кишками. Вони повинні зупинитися там, де вони є. Нехай обидва претендують на Перемогу, нехай Історія вирішує! Жодних стрілянини, жодної смерті, жодних величезних та невиправданих витрат грошей. Це війна, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом. Тисячі людей гинуть щотижня — більше ні, повертайтеся додому до своїх родин з миром", — написав Трамп у своєму дописі.

За словами одного з американських чиновників, Трамп підкреслив, що його позиція ґрунтується на "реаліях поточного стану конфлікту", зазначивши, що "було занадто багато руйнувань і занадто багато вбивств".

Один з чиновників також зазначив, що обидві сторони повинні укласти угоду, оскільки умови лише погіршуватимуться, якщо цього не зробити.

Президент України Володимир Зеленський у своєму дописі після зустрічі назвав її "гострою розмовою", але зазначив, що "її результати дійсно можуть допомогти наблизити цю війну до кінця".

Під час брифінгу після переговорів у Білому домі Зеленський наголосив, що Україні потрібні потужні безпекові гарантії від Сполучених Штатів і партнерів, особливо в разі припинення вогню.

“Нам потрібні потужні безпекові гарантії, бо я побоююся, моя країна побоюється, що після припинення вогню нам все одно знадобляться безпекові гарантії, щоб Путін до нас не повернувся з новою агресією", — сказав президент України.

Зеленський провів зателефонував європейським лідерам

Як пише The Financial Times, одразу після зустрічі Зеленський провів заплановану телефонну розмову з європейськими лідерами, включаючи президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн та генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Зеленський повідомив, що питання гарантій безпеки обговорювалося з американською стороною, і Сполучені Штати "не виступають проти цієї теми". Він також уточнив, що європейські союзники вже підготували на папері свої пропозиції щодо того, які гарантії можуть бути надані з боку європейських країн.

Окремо український президент зазначив, що наразі "лише Дональд Трамп має діалог із Росією", і цей факт може стати важливим чинником для досягнення справедливого миру.

Також Зеленський заявив, що вони з Трампом обговорили потребу України в більшій кількості систем протиповітряної оборони, розмову Трампа з Путіним та прохання Києва до Вашингтона підкріпити будь-яку мирну угоду гарантіями безпеки.

Нагадаємо, 16 жовтня Трапм провів розмову з президентом РФ Володимиром Путіним і назвав її дуже продуктивною. Він повідомив про заплановані майбутні зустрічі. Спершу відбудуться переговори радників високого рівня, а потім Трамп та Путін зустрінуться особисто в Будапешті.

Згодом Трамп розповів, що під час його телефонної розмови, Путін відмовляв його передавати ракети Tomahawk Україні.