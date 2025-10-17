Трамп не виключив відправку ракет Tomahawk Україні - СNN

Президент США Дональд Трамп під час розмови з Володимиром Путіним не виключив можливості відправки Україні крилатих ракет Tomahawk. Водночас на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Трамп не зобов’язався надавати цю зброю.

Як пише Delo.ua, про це інформує CNN.

Про поставку Tomahawk

Джерела повідомляють, що Трамп не зобов’язався надавати Україні потенційно революційну американську зброю під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі. Водночас рішення може змінитися під час приватної розмови з українською стороною.

За словами американських чиновників, останніми тижнями Трамп демонстрував більшу готовність дозволити Україні отримати ракети далекого радіуса дії. Адміністрація США вже розробила плани постачання зброї, які можуть бути реалізовані за наказом президента.

Трамп утримувався від остаточного рішення, очікуючи пояснень від Зеленського щодо того, як Україна планує використовувати ракети, дальність яких перевищує 1600 км. Українська сторона вважає цю зброю здатною вплинути на хід війни та сподівається, що її наявність може стимулювати Росію до переговорів. Незважаючи на розмови, залишається невідомим, чи змінилася перспектива мирної угоди після зустрічі Трампа та Путіна на Алясці два місяці тому.

Розмова Трампа та Путіна поставила під сумнів передачу Tomahawk

Президент США Дональд Трамп назвав проведену в 16 жовтня розмову з президентом РФ Володимиром Путіним дуже продуктивною і повідомив про заплановані майбутні зустрічі. Спершу відбудуться переговори радників високого рівня, а потім Трамп та Путін зустрінуться особисто в Будапешті.

Підсумки розмови Путіна та Трампа поставили під сумнів можливість передачі Києву далекобійних ракет Tomahawk, пише Reuters

"Несподіваний розвиток подій стався в той момент, коли Зеленський прямував до Білого дому, щоб досягти більшої військової підтримки, включаючи наступальні ракети великої дальності. Однак примирливий тон Трампа після розмови з президентом Росії, мабуть, поставив під сумнів можливість такої підтримки у найближчому майбутньому та посилив побоювання європейців щодо капітуляції США перед Москвою", - йдеться у публікації.