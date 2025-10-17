Запланована подія 2

Трамп не исключил отправку ракет Tomahawk Украине - CNN

Дональд Трамп, выступ, трибуна, микрофон
США могут предоставить Украине ракеты Tomahawk / Википедия

Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с Владимиром Путиным не исключил возможности отправки Украине крылатых ракет Tomahawk. В то же время, на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп не обязался предоставлять это оружие.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует CNN.

О поставке Tomahawk

Источники сообщают, что Трамп не обязался предоставлять Украине потенциально революционное американское оружие во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме. В то же время, решение может измениться во время частного разговора с украинской стороной.

По словам американских чиновников, в последние недели Трамп демонстрировал большую готовность позволить Украине получить ракеты дальнего радиуса действия. Администрация США уже разработала планы поставки оружия, которые могут быть реализованы по приказу президента.

Трамп воздерживался от окончательного решения, ожидая пояснений от Зеленского о том, как Украина планирует использовать ракеты, дальность которых превышает 1600 км. Украинская сторона считает это оружие способным повлиять на ход войны и надеется, что его наличие может стимулировать Россию к переговорам. Несмотря на разговоры, остается неизвестным, изменилась ли перспектива мирного соглашения после встречи Трампа и Путина на Аляске два месяца назад.

Разговор Трампа и Путина подверг сомнению передачу Tomahawk

Президент США Дональд Трамп назвал проведённый в 16 октября разговор с президентом РФ Владимиром Путиным очень продуктивным и сообщил о запланированных предстоящих встречах. Сначала пройдут переговоры советников высокого уровня, а затем Трамп и Путин встретятся лично в Будапеште.

Итоги разговора Путина и Трампа подвергли сомнению возможность передачи Киеву дальнобойных ракет Tomahawk, пишет Reuters

"Неожиданное развитие событий произошло в тот момент, когда Зеленский направлялся в Белый дом, чтобы достичь большей военной поддержки, включая наступательные ракеты большой дальности. Однако примирительный тон Трампа после разговора с президентом России, по-видимому, поставил под сомнение возможность такой поддержки в ближайшем будущем и усилил опасения европейцев".

Автор:
Ольга Опенько