"Лекхим" увеличил выручку до 2,2 млрд грн на фоне падения прибыли

Фармацевтическая компания АО "Лекхим" по итогам 2025 года продемонстрировала рост чистого дохода от реализации на 22,2% по сравнению с 2024 годом. Выручка предприятия достигла 2,191 млрд. грн.

Как сообщает Delo.ua, об этом говорится в отчетности компании в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Несмотря на рост доходов, чистая прибыль "Лекхима" за отчетный период сократилась на 65,5%. Показатель упал до 24,424 млн. грн. против результатов предыдущего года.

Структура и позиции компании на рынке

АО "Лекхим" является управляющей структурой одноименной группы компаний и входит в десятку крупнейших производителей фармацевтической продукции в Украине.

В состав группы входят следующие активы:

ЧАО "Технолог": производственная площадка в Киевской области.

АО "Лекхим-Харьков": предприятие в Харькове.

ООО "Лекхим-Обухов": подразделение Киевской области.

UAB "LEKHIM-VILNIUS": представительство в Литве.

ИП "LEKHIM": активы компании в Узбекистане.

