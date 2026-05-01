"Лекхим" увеличил выручку до 2,2 млрд грн на фоне падения прибыли
Фармацевтическая компания АО "Лекхим" по итогам 2025 года продемонстрировала рост чистого дохода от реализации на 22,2% по сравнению с 2024 годом. Выручка предприятия достигла 2,191 млрд. грн.
Как сообщает Delo.ua, об этом говорится в отчетности компании в системе раскрытия информации НКЦБФР.
Несмотря на рост доходов, чистая прибыль "Лекхима" за отчетный период сократилась на 65,5%. Показатель упал до 24,424 млн. грн. против результатов предыдущего года.
Структура и позиции компании на рынке
АО "Лекхим" является управляющей структурой одноименной группы компаний и входит в десятку крупнейших производителей фармацевтической продукции в Украине.
В состав группы входят следующие активы:
- ЧАО "Технолог": производственная площадка в Киевской области.
- АО "Лекхим-Харьков": предприятие в Харькове.
- ООО "Лекхим-Обухов": подразделение Киевской области.
- UAB "LEKHIM-VILNIUS": представительство в Литве.
- ИП "LEKHIM": активы компании в Узбекистане.
