"Лекхим" увеличил выручку до 2,2 млрд грн на фоне падения прибыли

Грузовик "Лекхим"
"Лекхим" увеличил выручку до 2,2 млрд грн на фоне падения прибыли / Лекхим

Фармацевтическая компания АО "Лекхим" по итогам 2025 года продемонстрировала рост чистого дохода от реализации на 22,2% по сравнению с 2024 годом. Выручка предприятия достигла 2,191 млрд. грн.

Как сообщает Delo.ua, об этом говорится в отчетности компании в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Несмотря на рост доходов, чистая прибыль "Лекхима" за отчетный период сократилась на 65,5%. Показатель упал до 24,424 млн. грн. против результатов предыдущего года.

Структура и позиции компании на рынке

АО "Лекхим" является управляющей структурой одноименной группы компаний и входит в десятку крупнейших производителей фармацевтической продукции в Украине.

В состав группы входят следующие активы:

  • ЧАО "Технолог": производственная площадка в Киевской области.
  • АО "Лекхим-Харьков": предприятие в Харькове.
  • ООО "Лекхим-Обухов": подразделение Киевской области.
  • UAB "LEKHIM-VILNIUS": представительство в Литве.
  • ИП "LEKHIM": активы компании в Узбекистане.

Напомним, чистая прибыль "Украгролизинга" по итогам 2025 года выросла до 2,11 млн грн. Государственная компания выполнила финансовый план на 107,3%.

Также сообщалось, что Полтавский завод "Лтава" завершил квартал с прибылью 41,6 млн. грн. Предприятие, специализирующееся на электрических разъемах, продемонстрировало рост в первом квартале 2026 года.

Кроме этого ПриватБанк получил 12,8 млрд грн прибыли за первый квартал. Банк увеличил прибыль до налогообложения на 17% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Максим Кольц