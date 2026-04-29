Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,07

--0,02

EUR

51,50

--0,26

Наличный курс:

USD

43,95

43,85

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ПриватБанк получил 12,8 млрд грн прибыли и уплатил более 44 млрд грн налогов за первый квартал

приватбанк
ПриватБанк получил 12,8 млрд грн чистой прибыли за первый квартал

В первом квартале 2026 г. ПриватБанк усилил лидерство на финансовом рынке Украины. Прибыль до налогообложения за январь-март 2026 составила 25,9 млрд грн, что на 17% больше показателя 2025 года. Чистая прибыль банка за отчетный период достигла 12,8 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба банка.

В указанный период банк уплатил 44,1 млрд грн, из которых 42,1 млрд грн - налог на прибыль за 4 квартал 2025 года.

Доверие клиентов отражается в росте объемов средств на счетах на 19% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Количество активных пользователей "Приват24" увеличилось на 2%; количество бизнес-клиентов – на 4%.

Чистый кредитный портфель достиг 170 млрд грн, продемонстрировав рост на 44% год к году и на 8,8% с начала года. Основными сферами финансирования стали энергетика, оборонно-промышленный комплекс, производство, агросектор и логистика.

Лариса Чернышева, заместитель председателя правления банка по вопросам финансов, отметила: "Несмотря на длительные вызовы, перед которыми стоит банк и как в целом экономика страны, ПриватБанк продолжает демонстрировать высокую операционную устойчивость и усиливать свое лидерство на финансовом рынке. Мы гордимся быть наибольшим налогоплательщиком в банковском секторе и ключевым банком в банковском секторе и ключевым банком бизнес-активность в стратегических отраслях, от энергетики до оборонно-промышленного комплекса".

В условиях энергетических атак отделения банка функционировали в качестве пунктов инициативы POWERBANKING. В первом квартале 2026 г. банк также обновил Стратегию безбарьерности, создав Службу инклюзивного сервиса и специальную горячую линию для военных, ветеранов и людей с инвалидностью. На благотворительные инициативы в сфере образования, медицины и обороны направлено более 130 млн грн.

Напомним, недавно ПриватБанк совместно с Visa запустили программу кэшбеков для клиентов, осуществляющих или получающих международные денежные переводы на карты Visa.

Автор:
Татьяна Ковальчук