ПриватБанк получил 12,8 млрд грн прибыли и уплатил более 44 млрд грн налогов за первый квартал

В первом квартале 2026 г. ПриватБанк усилил лидерство на финансовом рынке Украины. Прибыль до налогообложения за январь-март 2026 составила 25,9 млрд грн, что на 17% больше показателя 2025 года. Чистая прибыль банка за отчетный период достигла 12,8 млрд грн.

В указанный период банк уплатил 44,1 млрд грн, из которых 42,1 млрд грн - налог на прибыль за 4 квартал 2025 года.

Доверие клиентов отражается в росте объемов средств на счетах на 19% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Количество активных пользователей "Приват24" увеличилось на 2%; количество бизнес-клиентов – на 4%.

Чистый кредитный портфель достиг 170 млрд грн, продемонстрировав рост на 44% год к году и на 8,8% с начала года. Основными сферами финансирования стали энергетика, оборонно-промышленный комплекс, производство, агросектор и логистика.

Лариса Чернышева, заместитель председателя правления банка по вопросам финансов, отметила: "Несмотря на длительные вызовы, перед которыми стоит банк и как в целом экономика страны, ПриватБанк продолжает демонстрировать высокую операционную устойчивость и усиливать свое лидерство на финансовом рынке. Мы гордимся быть наибольшим налогоплательщиком в банковском секторе и ключевым банком в банковском секторе и ключевым банком бизнес-активность в стратегических отраслях, от энергетики до оборонно-промышленного комплекса".

В условиях энергетических атак отделения банка функционировали в качестве пунктов инициативы POWERBANKING. В первом квартале 2026 г. банк также обновил Стратегию безбарьерности, создав Службу инклюзивного сервиса и специальную горячую линию для военных, ветеранов и людей с инвалидностью. На благотворительные инициативы в сфере образования, медицины и обороны направлено более 130 млн грн.

