Приватбанк позволил объединять выписки из всех банков в одном сервисе: кого касается

Приватбанк
ПриватБанк разрешил объединять выписки из всех банков в одном сервисе / ПриватБанк

ПриватБанк обновил сервис Книга учета доходов и расходов в Приват24 для бизнеса, позволив предпринимателям загружать выписки из любых украинских банков и вести учет в одном месте.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы финучреждения.

ПриватБанк обновил сервис учета доходов

ПриватБанк обновил сервис "Книга учета доходов и расходов" в Приват24 для бизнеса, расширив его функциональность для предпринимателей. Теперь пользователи могут загружать банковские выписки не только из ПриватБанка, но и из других украинских финансовых учреждений.

Это обновление позволяет предпринимателям, имеющим счета в разных банках, больше не переносить данные вручную. Достаточно загрузить выписку, после чего система автоматически обрабатывает информацию — распознает суммы, даты и формирует единый учет в Книге доходов и расходов.

Преимущества обновленного сервиса для бизнеса и бухгалтеров:

  • Единое окно учета. Новый функционал позволяет предпринимателям со счетами в разных банках вести финансовый учет централизованно. Все поступления и расходы можно теперь контролировать в одном сервисе независимо от банка.
  • Минимизация ошибок. Автоматическая загрузка данных устраняет потребность ручного ввода транзакций, что снижает риск ошибок и дублирование записей в бухгалтерском учете.
  • Быстрая интеграция. После загрузки выписки система самостоятельно распознает финансовые данные и оперативно добавляет их в общий реестр.

Обновленная функция импорта уже доступна в Приват24 для бизнеса в разделе Электронная отчетность - Книга учета доходов.

Напомним, недавно ПриватБанк совместно с Visa запустили программу кэшбеков для клиентов, осуществляющих или получающих международные денежные переводы на карты Visa.

Автор:
Ольга Опенько