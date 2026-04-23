ПриватБанк запускает инклюзивный сервис для ветеранов

ПриватБанк запустил Службу инклюзивного сервиса, разрешающую военнослужащим и ветеранам получать базовые финансовые услуги непосредственно в медицинских учреждениях, реабилитационных центрах и ветеранских пространствах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение банка.

Фактически речь идет о переносе банковского обслуживания туда, где идет лечение и восстановление защитников.

О запуске сервиса объявил председатель правления ПриватБанка Микаэль Беркнерт во время III Конференции по реинтеграции ветеранов 2026 года "От долга к возможностям".

Новый формат предполагает выездную работу специалистов банка в больницах, реабилитационных центрах, ветеранских просторах и общинах. Там клиенты из военных и ветеранов смогут получать базовые финансовые услуги без необходимости посещать отделения.

В банке подчеркивают, что сервис охватит все регионы присутствия ПриватБанка. По словам Микаэля Беркнерта, это первый подобный формат среди украинских банков, а его подготовка проходила с привлечением ветеранского сообщества.

В ПриватБанке отмечают, что запуск инклюзивного сервиса является частью более широкой модели поддержки ветеранов, которая предусматривает приближение финансовых услуг к местам, где они больше всего нужны, и уменьшение барьеров доступа к банковской инфраструктуре.

Напомним, еще в прошлом году ПриватБанк начал внедрять системные изменения в работе с ветеранами, военными и людьми с инвалидностью после ситуации с ветераном в Киеве.