ПриватБанк запускає інклюзивний сервіс для ветеранів

ПриватБанк запустив Службу інклюзивного сервісу, яка дозволяє військовослужбовцям і ветеранам отримувати базові фінансові послуги безпосередньо у медичних закладах, реабілітаційних центрах та ветеранських просторах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення банку.

Фактично йдеться про перенесення банківського обслуговування туди, де проходить лікування та відновлення захисників.

Про запуск сервісу оголосив голова правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт під час III Конференції з реінтеграції ветеранів 2026 "Від обов’язку до можливостей".

Новий формат передбачає виїзну роботу фахівців банку у лікарнях, реабілітаційних центрах, ветеранських просторах і громадах. Там клієнти з числа військових та ветеранів зможуть отримувати базові фінансові послуги без необхідності відвідувати відділення.

У банку підкреслюють, що сервіс охопить усі регіони присутності ПриватБанку. За словами Мікаеля Бьоркнерта, це перший подібний формат серед українських банків, а його підготовка відбувалася із залученням ветеранської спільноти.

У ПриватБанку наголошують, що запуск інклюзивного сервісу є частиною ширшої моделі підтримки ветеранів, яка передбачає наближення фінансових послуг до місць, де вони потрібні найбільше, та зменшення бар’єрів доступу до банківської інфраструктури.

Нагадаємо, ще минулого року ПриватБанк почав запроваджувати системні зміни у роботі з ветеранами, військовими та людьми з інвалідністю після ситуації з ветераном у Києві.