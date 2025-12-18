ПриватБанк пересматривает обслуживание ветеранов и людей с инвалидностью: какая причина

ПриватБанк вводит системные изменения в работе с ветеранами, военными и людьми с инвалидностью после ситуации с ветераном в Киеве. Банк принес извинения, передал банковские карточки и взял на себя обязательство покрыть расходы на лечение и протезирование, а также пересматривает процедуры обслуживания и создает отдельную горячую линию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу финансового учреждения.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный и член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко посетили ветерана в больнице. Во время визита банк извинился за ситуацию и передал клиенту банковские карты.

Также ПриватБанк взял на себя обязательство полностью покрыть расходы по лечению и протезированию ветерана и обеспечить необходимую поддержку.

"Мы уже начали пересмотр и изменение процедур обслуживания и создаем отдельную горячую линию для оперативной обработки обращений и жалоб от ветеранов, ветеранок, военных и людей с инвалидностью, которая будет формироваться, в частности, с привлечением экспертизы Патронатной службы "Ангелы" 3-го Армейского корпуса. Также работники банка пройдут дополнительно" в сообщении.

Также ПриватБанк планирует привлечь ветеранские сообщества, военнослужащих, представителей Национального банка Украины, Министерства по делам ветеранов, благотворительных фондов и общественных организаций для наработки практических решений, которые позволят предотвратить подобные ситуации в будущем.

Отдельно банк приступил к работе над совместным проектом с Министерством по делам ветеранов. Инициатива предусматривает, что службы сопровождения при медицинских учреждениях будут помогать ветеранам, в частности, в решении финансовых вопросов.

В ПриватБанке отметили, что извиняются за сложившуюся ситуацию и назвали ее недопустимой. В банке подчеркнули, что такие случаи противоречат принципам ответственности, человечности и уважения, которые должны быть безусловными по отношению к военным и ветеранам независимо от формальных процедур.

Фото: пресс-служба НБУ

Что предшествовало

Накануне стало известно об инциденте с 20-летним ветераном, который потерял все конечности и не смог восстановить банковскую карту ПриватБанка, на которую должны поступать государственные выплаты.

По словам командир патронатной службы полка "Азов" Елены Толкачевой, во время обращения в отделение менеджер банка предложил ветерану самостоятельно держать карточку у лица для фото, несмотря на отсутствие у него рук. Другому человеку делать это не позволили, а единственной альтернативой назвали оформление доверенности и выдачу карты по имени медицинского куратора.

Толкачева подчеркнула, что из-за формального подхода ветеран фактически остался без доступа к принадлежащим ему средствам и был вынужден ждать протезирования, которое может длиться месяцы.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях.