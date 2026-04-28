ПриватБанк дозволив об’єднувати виписки з усіх банків в одному сервісі: кого стосується

ПриватБанк оновив сервіс “Книга обліку доходів та витрат” у Приват24 для бізнесу, дозволивши підприємцям завантажувати виписки з будь-яких українських банків і вести облік в одному місці.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби фінустанови.

ПриватБанк оновив сервіс обліку доходів

ПриватБанк оновив сервіс "Книга обліку доходів та витрат" у "Приват24 для бізнесу", розширивши його функціональність для підприємців. Відтепер користувачі можуть завантажувати банківські виписки не лише з ПриватБанку, а й з будь-яких інших українських фінансових установ.

Це оновлення дозволяє підприємцям, які мають рахунки в різних банках, більше не переносити дані вручну. Достатньо завантажити виписку, після чого система автоматично обробляє інформацію — розпізнає суми, дати та формує єдиний облік у “Книзі доходів і витрат”.

Переваги оновленого сервісу для бізнесу та бухгалтерів:

  • Єдине вікно обліку. Новий функціонал дозволяє підприємцям із рахунками в різних банках вести фінансовий облік централізовано. Усі надходження та витрати тепер можна контролювати в одному сервісі незалежно від банку.
  • Мінімізація помилок. Автоматичне завантаження даних усуває потребу ручного введення транзакцій, що знижує ризик помилок і дублювання записів у бухгалтерському обліку.
  • Швидка інтеграція. Після завантаження виписки система самостійно розпізнає фінансові дані та оперативно додає їх до загального реєстру.

Оновлена функція імпорту вже доступна в “Приват24 для бізнесу” у розділі “Електронна звітність - Книга обліку доходів”.

Нагадаємо, нещодавно ПриватБанк спільно з Visa запустили програму кешбеків для клієнтів, які здійснюють або отримують міжнародні грошові перекази на картки Visa.

Автор:
Ольга Опенько