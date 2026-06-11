Російська атака зупинила завод "Яготинське для дітей": коли планують відновини виробництво

Виробництво дитячого харчування бренду "Яготинське для дітей", який 5 червня постраждав від російської атаки, планують відновити у липні. Попри пошкодження заводу, критичного дефіциту продукції в магазинах не буде через наявні запаси на складах.

Як пише Delo.ua, про це повідомила компанія "Молочний альянс", якій належить завод, у коментарі "Економічній правді".

"Попередньо, за оцінками технічних служб, виробництво відновлять у липні", — зазначили в компанії.

Складські приміщення під час атаки не постраждали, тому на складах і в торговельних мережах є запаси товарів. Проте з полиць можуть тимчасово зникнути продукти з коротким терміном зберігання. Частину попиту перекриють інші торгові марки, а частина – чекатиме повернення "Яготинського".

"На якийсь час батьки можуть перекритися "Агушею" і "Тьомою", а далі "Молочний альянс" запустить виробництво", — прокоментувала ситуацію прокоментувала заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока Олена Жупінас.

До початку повномасштабного вторгнення бренд "Яготинське для дітей" займав 50% українського ринку дитячого молочного харчування. Завод виготовляв сирки, йогурти, молоко, каші, пюре.

Через виїзд сімей за кордон та падіння народжуваності ринок скоротився. Проте холдинг "Молочний альянс" зберіг позиції. У 2025 році обсяг виробництва склав 11,6 тис. т продукції. При цьому грошовий дохід компанії зріс до 418 млн грн, тоді як у 2021 році цей показник становив 333 млн грн.

Нагадаємо, 5 червня російська армія атакувала харчове підприємство "Яготинське для дітей" у Згурівській громаді на Київщині. Четверо людей загинули. Ще семеро отримали поранення та травми різного ступеня тяжкості. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.