Російські ракети вдарили по Запорізькому заводу кольорових металів: є руйнування

Внаслідок прямого ракетного удару російських військ по Запоріжжю постраждало виробництво Запорізького заводу кольорових металів (ЗЗКМ), що входить до Electro Cable Group – лідера в Україні з виробництва мідного кабелю.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

"Два прямих, наведених та цілеспрямованих удари калібрами. Потужності Запорізького заводу кольорових металів пошкоджено", - наголосили на підприємстві.

Як зазначається, завдяки оперативним діям та дотриманню норм безпеки, співробітники підприємства під час повітряної тривоги не постраждали.

В компанії заявили, що, попри завдані збитки, підприємство не зупинить свою роботу.

"Ми точно відбудуємо і відновимо все, що знищено", – йдеться в офіційному повідомленні.

Про компанію

Electro Cable Group – є одним з провідних виробників кабельної-провідникової продукції. На трьох виробничих майданчиках по всій Україні та Польші, ECG виробляє широкий спектр продуктів, від мідних катодів до електро- та телекомунікаційних кабелів для внутрішнього та експортного ринку.

Компанія обʼєднує два заводи: Запорізький завод кольорових металів (ЗЗКМ) і запущений у червні 2022-го завод в Івано-Франківську.

Також компанія будує завод потужністю в 1200 т кабелю на рік у Польщі за €19 млн. У планах – наростити обсяги виробництва до 6000 т на рік.

ЗЗКМ продає продукцію в Україні, Німеччині, Австрії, Франції, країнах Скандинавії та Бенілюксу. Івано-Франківський завод орієнтований на експорт. Його гнучкий кабель купують машинобудівні гіганти Siemens і Caterpillar, а також для проєктів німецької DeutscheBahn та австрійської OBB.

Нагадаємо, 17 червня, РФ масовано атакувала Київ дронами та ракетами. У столиці понад 14 людей загинули під час ударів, багато поранені.

Внаслідок ударів “Укрпошта” втратила два відділення в столиці, також зафіксовано руйнування інфраструктури та пошкодження цивільних об'єктів.