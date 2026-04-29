ПриватБанк отримав 12,8 млрд грн прибутку та сплатив понад 44 млрд грн податків за перший квартал

У першому кварталі 2026 року ПриватБанк посилив лідерство на фінансовому ринку України. Прибуток до оподаткування за січень-березень 2026 року склав 25,9 млрд грн, що на 17% більше показника 2025 року. Чистий прибуток банку за звітний період досяг 12,8 млрд грн.

У зазначений період банк сплатив 44,1 млрд грн, з яких 42,1 млрд грн — податок на прибуток за 4 квартал 2025 року.

Довіра клієнтів відображається у зростанні обсягів коштів на рахунках на 19% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Кількість активних користувачів "Приват24" збільшилася на 2%; кількість бізнес-клієнтів — на 4%.

Чистий кредитний портфель досяг 170 млрд грн, продемонструвавши зростання на 44% рік до року та на 8,8% від початку року. Основними сферами фінансування стали: енергетика, оборонно-промисловий комплекс, виробництво, агросектор та логістика.

Лариса Чернишова, заступниця голови правління банку з питань фінансів, зазначила: "Попри тривалі виклики, перед якими стоїть банк і як загалом економіка країни, ПриватБанк продовжує демонструвати високу операційну стійкість та посилювати своє лідерство на фінансовому ринку. Ми пишаємось бути найбільшим платником податків у банківському секторі і ключовим фінансовим партнером держави, забезпечуючи стабільність і підтримуючи бізнес-активність у стратегічних галузях, від енергетики до оборонно-промислового комплексу".

В умовах енергетичних атак відділення банку функціонували як пункти ініціативи POWERBANKING. У першому кварталі 2026 року банк також оновив Стратегію безбар’єрності, створивши Службу інклюзивного сервісу та спеціальну гарячу лінію для військових, ветеранів і людей з інвалідністю. На благодійні ініціативи у сферах освіти, медицини та оборони спрямовано понад 130 млн грн.

