Полтавский завод Лтава завершил квартал с прибылью 41,6 млн грн

Полтавский производитель электрических соединителей и коммутационных изделий АО "Завод "Лтава" подвел итог работы в первом квартале 2026 года. Предприятие получило чистую прибыль в размере 41,64 млн грн, что демонстрирует небольшой рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на отчетность предприятия в системе НКЦБФР.

Несмотря на положительный финансовый результат, чистый доход завода сократился на 27% и составил 122,45 млн. грн. Это свидетельствует об изменении структуры заказов или оптимизации затрат, что позволило сохранить доходность при меньших оборотах.

Итоги работы за 2025 год

Завод также обнародовал подробный отчет за прошлый год. Согласно документу, по итогам 2025 года "Лтава" получила 156,2 млн грн чистой прибыли. Хотя этот показатель на 8,8% меньше результата 2024 года, по другим направлениям предприятие продемонстрировало уверенный рост.

Ключевые показатели за 2025 год:

Чистый доход вырос на 32,2% до 627 млн грн.

Операционная прибыль увеличилась на 71,2% до 136 млн грн.

Валовая прибыль выросла на 51,6% до 332,8 млн грн.

Завод "Лтава" остается специализированным предприятием, разрабатывающим и производящим компоненты для микроэлектроники, в частности контактные устройства и розетки. Основными владельцами акций на конец 2025 года являются Иван и Леся Рыбалко (суммарно около 63,5%), а также председатель наблюдательного совета Сергей Змиевец (36,43%).

Позиции на рынке

Сохранность прибыльности в 2026 году подчеркивает устойчивость предприятия в условиях энергетических вызовов. Благодаря узкой специализации на сложных электронных компонентах завод удерживает позиции ключевого поставщика для промышленного сектора.

Напомним, в Полтаве выставлен на продажу машиностроительный комплекс за $2,5 млн. Объект площадью 12000 кв. м имеет полный технологический цикл, собственную подстанцию на 1 МВт и парк станков. Предложение может быть интересно инвесторам, которые планируют расширение производственных мощностей в регионе.