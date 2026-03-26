В Полтаве выставлен на продажу машиностроительный комплекс за $2,5 млн: детали об объекте

В Полтаве продается машиностроительный комплекс площадью 12 000 кв. м за $2,5 млн. Объект имеет полный технологический цикл, линию покраски, инструментальный цех, собственную подстанцию на 1 МВт, парк станков и земельный участок 2,85 га. Он может заинтересовать как инвесторов, так и производственные компании, ищущие готовую базу для масштабирования или релокации.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.

Локация и параметры

Промышленный комплекс находится в Полтаве по ул. Клинкерная, 1. Производственные цеха имеют высоту потолков от 9 до 14 метров, оборудованы кран-балками и наливным полом. Объект расположен на земельном участке 2,85 га (аренда до 2028 года, плата - 425 329 грн/год).

Объект снабжен полной инженерной инфраструктурой, включающей в себя собственную подстанцию мощностью 1 МВт и подведенные городские сети газа, воды и канализации. Дополнительно на территории обустроена автономная скважина, а система отопления комбинирована и работает на газовом и твердом топливе.

Производственные мощности

Комплекс обеспечивает полный технологический цикл и включает следующее оборудование:

прессовое отделение: 60 кривошипных прессов (усилие от 16 до 400 тонн) и гильотины, сварочное оборудование, винтовые компрессоры, ресиверы;

цех литья: 15 термопласт-автоматов инжекционного и выдувного типа, холодильное оборудование;

инструментальный цех: обрабатывающие центры, эрозионные станки, токарная, фрезерная и шлифовальная группы для изготовления оснастки;

линия окрашивания: автоматическая система порошкового напыления.

Вместе с недвижимостью и станками передаются:

более 200 рабочих штампов и прессформ;

полный комплект конструкторской и технологической документации;

спецтехника: электрокары, складские машины, два автобуса Neoplan.

Предприятие работает около 20 лет, специализируясь на механизмах офисной мебели и изделиях формата НАТО. Объект не имеет юридических обременений или долгов и продается в связи с личными обстоятельствами собственника.

