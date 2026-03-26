В Полтаве выставлен на продажу машиностроительный комплекс за $2,5 млн: детали об объекте
В Полтаве продается машиностроительный комплекс площадью 12 000 кв. м за $2,5 млн. Объект имеет полный технологический цикл, линию покраски, инструментальный цех, собственную подстанцию на 1 МВт, парк станков и земельный участок 2,85 га. Он может заинтересовать как инвесторов, так и производственные компании, ищущие готовую базу для масштабирования или релокации.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.
Локация и параметры
Промышленный комплекс находится в Полтаве по ул. Клинкерная, 1. Производственные цеха имеют высоту потолков от 9 до 14 метров, оборудованы кран-балками и наливным полом. Объект расположен на земельном участке 2,85 га (аренда до 2028 года, плата - 425 329 грн/год).
Объект снабжен полной инженерной инфраструктурой, включающей в себя собственную подстанцию мощностью 1 МВт и подведенные городские сети газа, воды и канализации. Дополнительно на территории обустроена автономная скважина, а система отопления комбинирована и работает на газовом и твердом топливе.
Производственные мощности
Комплекс обеспечивает полный технологический цикл и включает следующее оборудование:
- прессовое отделение: 60 кривошипных прессов (усилие от 16 до 400 тонн) и гильотины, сварочное оборудование, винтовые компрессоры, ресиверы;
- цех литья: 15 термопласт-автоматов инжекционного и выдувного типа, холодильное оборудование;
- инструментальный цех: обрабатывающие центры, эрозионные станки, токарная, фрезерная и шлифовальная группы для изготовления оснастки;
- линия окрашивания: автоматическая система порошкового напыления.
Вместе с недвижимостью и станками передаются:
- более 200 рабочих штампов и прессформ;
- полный комплект конструкторской и технологической документации;
- спецтехника: электрокары, складские машины, два автобуса Neoplan.
Предприятие работает около 20 лет, специализируясь на механизмах офисной мебели и изделиях формата НАТО. Объект не имеет юридических обременений или долгов и продается в связи с личными обстоятельствами собственника.
Напомним, в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области выставлен на продажу промышленный комплекс общей площадью 49390 м². Объект находится на земельном участке 22,37 га. Стоимость актива составляет $9,8 млн.