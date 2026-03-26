Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,87

--0,05

EUR

50,85

--0,04

Наличный курс:

USD

44,05

43,95

EUR

51,20

51,00

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Полтаве выставлен на продажу машиностроительный комплекс за $2,5 млн: детали об объекте

цех, оборудование
В Полтаве выставили на продажу машиностроительный комплекс/Фото: Inventure

В Полтаве продается машиностроительный комплекс площадью 12 000 кв. м за $2,5 млн. Объект имеет полный технологический цикл, линию покраски, инструментальный цех, собственную подстанцию на 1 МВт, парк станков и земельный участок 2,85 га. Он может заинтересовать как инвесторов, так и производственные компании, ищущие готовую базу для масштабирования или релокации.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.

Локация и параметры

Промышленный комплекс находится в Полтаве по ул. Клинкерная, 1. Производственные цеха имеют высоту потолков от 9 до 14 метров, оборудованы кран-балками и наливным полом. Объект расположен на земельном участке 2,85 га (аренда до 2028 года, плата - 425 329 грн/год).

Объект снабжен полной инженерной инфраструктурой, включающей в себя собственную подстанцию мощностью 1 МВт и подведенные городские сети газа, воды и канализации. Дополнительно на территории обустроена автономная скважина, а система отопления комбинирована и работает на газовом и твердом топливе.

Производственные мощности

Комплекс обеспечивает полный технологический цикл и включает следующее оборудование:

  • прессовое отделение: 60 кривошипных прессов (усилие от 16 до 400 тонн) и гильотины, сварочное оборудование, винтовые компрессоры, ресиверы;
  • цех литья: 15 термопласт-автоматов инжекционного и выдувного типа, холодильное оборудование;
  • инструментальный цех: обрабатывающие центры, эрозионные станки, токарная, фрезерная и шлифовальная группы для изготовления оснастки;
  • линия окрашивания: автоматическая система порошкового напыления.

Вместе с недвижимостью и станками передаются:

  • более 200 рабочих штампов и прессформ;
  • полный комплект конструкторской и технологической документации;
  • спецтехника: электрокары, складские машины, два автобуса Neoplan.

Предприятие работает около 20 лет, специализируясь на механизмах офисной мебели и изделиях формата НАТО. Объект не имеет юридических обременений или долгов и продается в связи с личными обстоятельствами собственника.

Автор:
Татьяна Ковальчук