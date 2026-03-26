У Полтаві виставлено на продаж машинобудівний комплекс за $2,5 млн: деталі про об’єкт

цех, обладнання
У Полтаві виставили на продаж машинобудівний комплекс / Фото: Inventure

У Полтаві продається машинобудівний комплекс площею 12 000 кв. м за $2,5 млн. Об’єкт має повний технологічний цикл, лінію фарбування, інструментальний цех, власну підстанцію на 1 МВт, парк верстатів та земельну ділянку 2,85 га. Він може зацікавити як інвесторів, так і виробничі компанії, які шукають готову базу для масштабування або релокації.

Як пише Delo.ua, про це інформує Inventure.

Локація та параметри

Промисловий комплекс розташований у Полтаві по вул. Клінкерна, 1. Виробничі цехи мають висоту стель від 9 до 14 метрів, обладнані кран-балками та наливною підлогою. Об’єкт розміщений на земельній ділянці 2,85 га (оренда до 2028 року, плата — 425 329 грн/рік).

Об’єкт забезпечений повною інженерною інфраструктурою, що включає власну підстанцію потужністю 1 МВт та підведені міські мережі газу, води й каналізації. Додатково на території облаштована автономна свердловина, а система опалення є комбінованою і працює на газовому та твердому паливі.

Виробничі потужності

Комплекс забезпечує повний технологічний цикл і включає наступне обладнання:

  • пресове відділення: 60 кривошипних пресів (зусилля від 16 до 400 тонн) та гільйотини, зварювальне обладнання, гвинтові компресори, ресивери; 
  • цех лиття: 15 термопласт-автоматів інжекційного та видувного типу, холодильне обладнання; 
  • інструментальний цех: обробні центри, ерозійні верстати, токарна, фрезерна та шліфувальна групи для виготовлення оснащення; 
  • лінія фарбування: автоматична система порошкового напилення.

Разом із нерухомістю та верстатами передаються:

  • понад 200 робочих штампів і пресформ; 
  • повний комплект конструкторської та технологічної документації; 
  • спецтехніка: електрокари, складські машини, два автобуси Neoplan.

Підприємство працює близько 20 років, спеціалізуючись на механізмах для офісних меблів та виробах формату НАТО. Об’єкт не має юридичних обтяжень або боргів і продається у зв’язку з особистими обставинами власника.

Нагадаємо, у місті Переяслав-Хмельницький Київської області виставлено на продаж промисловий комплекс загальною площею 49 390 м². Об'єкт розташований на земельній ділянці 22,37 га. Вартість активу становить $9,8 млн.

Автор:
Тетяна Ковальчук