У Старокостянтинові виставлено на продаж колишній машинобудівний завод за понад $2 млн

У Старокостянтинові (Хмельницька область) виставлено на продаж колишній машинобудівний завод площею 28 300 кв. м із земельною ділянкою 5,54 га за $2,83 млн. Об’єкт обладнаний цехами, офісами, кран-балками та має залізничне сполучення.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Inventure.

Промисловий об’єкт у Старокостянтинові

Комплекс розташований на земельній ділянці площею 5,54 га у Хмельницькій області та має зручне логістичне положення: 284 км до Києва, 290 км до Львова та 46 км до Хмельницького. Така локація робить об’єкт привабливим для інвесторів, зацікавлених у виробництві, складуванні, логістиці або розвитку індустріального бізнесу у центрально-західній частині України.

Основу комплексу становить головний виробничий цех площею 20 520 кв. м із довжиною 180 м, шириною 114 м і висотою стель 9 м, що дозволяє легко адаптувати приміщення під різноманітні виробничі потреби. До складу об’єкта також входять офісні приміщення площею 4 000 кв. м, що дає змогу створити повноцінний виробничо-адміністративний центр на одній території.

Комплекс оснащено 12 кран-балками вантажопідйомністю 5 тонн та 9 кран-балками вантажопідйомністю 10 тонн, що забезпечує ефективну роботу виробничих та логістичних процесів.

Об’єкт забезпечений базовою інженерною інфраструктурою. Потужність електропостачання становить 2 500 кВт, водопостачання та каналізація мають продуктивність по 150 куб. м на годину, також наявні телефонний зв’язок та інтернет. Газопостачання може бути підключене додатково.

Однією з ключових логістичних переваг об’єкта є залізнична колія, заведена безпосередньо в цех заводу.

Орієнтовні інвестиції у приведення об’єкта до прийнятного стану для повноцінної виробничої діяльності становлять близько $100 за м2. Таким чином, актив може бути цікавим для інвесторів, які шукають масштабний промисловий майданчик із можливістю модернізації під власні потреби.

Враховуючи значну площу, повноцінне інженерне забезпечення, наявність великої земельної ділянки та зручне розташування поблизу ключових транспортних магістралей, промисловий комплекс у Старокостянтинові може зацікавити як стратегічних інвесторів, так і компанії, які планують релокацію, розширення виробничих потужностей або створення нового індустріального хабу.

