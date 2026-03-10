В Староконстантинове выставлен на продажу бывший машиностроительный завод более чем за $2 млн

В Староконстантинове (Хмельницкая область) выставлены на продажу бывший машиностроительный завод площадью 28 300 кв. м с земельным участком 5,54 га за $2,83 млн. Объект оборудован цехами, офисами, кран-балками и имеет железнодорожное сообщение.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Inventure.

Промышленный объект в Староконстантинове

Комплекс расположен на земельном участке площадью 5,54 га в Хмельницкой области и имеет удобное логистическое положение: 284 км до Киева, 290 км до Львова и 46 км до Хмельницкого. Такая локация делает объект привлекательным для инвесторов, заинтересованных в производстве, складировании, логистике или развитии индустриального бизнеса в центрально-западной части Украины.

Основу комплекса составляет главный производственный цех площадью 20520 кв. м с длиной 180 м, шириной 114 м и высотой потолков 9 м, что позволяет легко адаптировать помещения под различные производственные нужды. В состав объекта также входят офисные помещения площадью 4000 кв. м, что позволяет создать полноценный производственно-административный центр на одной территории.

Комплекс оснащен 12 кран балками грузоподъемностью 5 тонн и 9 кран балками грузоподъемностью 10 тонн, что обеспечивает эффективную работу производственных и логистических процессов.

Объект снабжен базовой инженерной инфраструктурой. Мощность электроснабжения составляет 2500 кВт, водоснабжение и канализация имеют производительность по 150 куб. м в час, также есть телефонная связь и интернет. Газоснабжение может быть подключено дополнительно.

Одним из ключевых логистических преимуществ объекта есть железнодорожный путь , заведена непосредственно в цех завода.

Ориентировочные инвестиции в приведение объекта в приемлемое состояние для полноценной производственной деятельности составляют около $100 за м2. Таким образом, актив может быть интересен инвесторам, которые ищут масштабную промышленную площадку с возможностью модернизации под собственные нужды.

Учитывая значительную площадь, полноценное инженерное обеспечение, наличие большого земельного участка и удобное расположение вблизи ключевых транспортных магистралей, промышленный комплекс в Староконстантинове может заинтересовать как стратегических инвесторов, так и компании, планирующие релокацию, расширение производственных мощностей или создание нового индустриального хаба.

Напомним, в Киеве за почти 400 млн грн продали научно-исследовательский институт "Орион". Предприятие специализируется на исследованиях и экспериментальных разработках в области других естественных и технических наук.