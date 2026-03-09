В центре Киева продают актив с потенциалом застройки за $15 млн

В Печерском районе Киева на продажу выставили земельный участок площадью 0,7037 га с отдельным зданием более 7 тыс. кв. м. Актив предлагают как площадку для девелопмента жилищно-коммерческого комплекса, потенциал которого может достигать 100 тыс. кв. м недвижимости.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.

Инвесторам предлагают участок в центре Киева

Согласно инвестиционному предложению, около 0,5 га территории остаются свободными от застройки, что создает возможности для реализации нового строительного проекта. Ранее для этого участка оценивали девелоперский потенциал на уровне до 100 тыс. кв. м жилищно-коммерческой недвижимости.

Объект расположен в Печерском районе Киева – одном из самых дорогих и наиболее привлекательных для девелопмента районов столицы. Земельный участок находится в частной собственности, а его целевое назначение предусматривает реконструкцию существующего административного здания и строительство административно-жилого комплекса.

Целевое назначение земельного участка предполагает строительство и обслуживание многоквартирного жилого дома с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры. Это позволяет рассматривать актив как площадку для реализации функционального девелоперского проекта.

Дополнительным преимуществом является наличие на участке здания площадью 7042 кв. м. В настоящее время ее помещения уже переданы в аренду, что может обеспечивать стабильный денежный поток на этапе подготовки или реализации нового проекта.

Стоимость актива составляет $15 млн. Продажа предполагает передачу 100% акций компании, на балансе которой находятся земельный участок и расположенное на нем здание.

Напомним, в Хмельницком выставили на продажу земельный участок площадью 7,46 га с прямым фасадом на международную трассу E50/М12. Объект расположен в зоне активного развития логистики и складов.