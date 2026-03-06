В Хмельницком за $1,125 млн продают землю под логистический комплекс у ключевой международной трассы

В Хмельницком выставили на продажу земельный участок площадью 7,46 га с прямым фасадом на международную трассу E50/М12. Объект расположен в зоне активного развития логистики и складов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.

Земля для бизнеса на трассе E50/М12

Продается земельный участок площадью 7,46 га с прямым фасадом на международную трассу E50/М12, проходящий вдоль Хмельницкой объездной дороги.

Объект расположен на территории Ружичанского сельского совета Хмельницкого района, в зоне активного развития логистической и складской инфраструктуры. Рядом работают распределительные составы сетей "Эпицентр" и "АТБ", терминал "Новая Почта", а также Хмельницкий аэропорт, обеспечивающий дополнительные логистические преимущества для потенциальных инвесторов.

Земельный участок находится в частной собственности и имеет целевое назначение 11.02 – для размещения и эксплуатации зданий и сооружений предприятий перерабатывающей, машиностроительной и другой промышленности. Территория правильной прямоугольной формы непосредственно прилегает к асфальтированной дороге международного значения.

Среди ключевых преимуществ объекта – согласованный заезд на территорию, отсутствие подтоплений и подземных коммуникаций, наличие ливневой канализации и возможность обустройства пожарного водоема. Рядом идет газопровод, а для подключения электроэнергии мощностью от 1 МВт нужно проложить кабель длиной около 4–5 км.

Особым преимуществом участка являются проделанные предпроектные работы по созданию логистического комплекса площадью примерно 24 800 кв. м, что значительно ускоряет запуск девелоперского проекта.

Стоимость продаж составляет $1,125 млн, что соответствует примерно $1 500 за сотку .

