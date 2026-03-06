Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,09

EUR

50,90

+0,07

Наличный курс:

USD

43,85

43,60

EUR

51,25

50,90

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Хмельницком за $1,125 млн продают землю под логистический комплекс у ключевой международной трассы

трасса
В Хмельницком продают участок 7,5 га с фасадом на трассу E50/М12. / Pixabay

В Хмельницком выставили на продажу земельный участок площадью 7,46 га с прямым фасадом на международную трассу E50/М12. Объект расположен в зоне активного развития логистики и складов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.

Земля для бизнеса на трассе E50/М12

Продается земельный участок площадью 7,46 га с прямым фасадом на международную трассу E50/М12, проходящий вдоль Хмельницкой объездной дороги.

Объект расположен на территории Ружичанского сельского совета Хмельницкого района, в зоне активного развития логистической и складской инфраструктуры. Рядом работают распределительные составы сетей "Эпицентр" и "АТБ", терминал "Новая Почта", а также Хмельницкий аэропорт, обеспечивающий дополнительные логистические преимущества для потенциальных инвесторов.

Земельный участок находится в частной собственности и имеет целевое назначение 11.02 – для размещения и эксплуатации зданий и сооружений предприятий перерабатывающей, машиностроительной и другой промышленности. Территория правильной прямоугольной формы непосредственно прилегает к асфальтированной дороге международного значения.

Среди ключевых преимуществ объекта – согласованный заезд на территорию, отсутствие подтоплений и подземных коммуникаций, наличие ливневой канализации и возможность обустройства пожарного водоема. Рядом идет газопровод, а для подключения электроэнергии мощностью от 1 МВт нужно проложить кабель длиной около 4–5 км.

Особым преимуществом участка являются проделанные предпроектные работы по созданию логистического комплекса площадью примерно 24 800 кв. м, что значительно ускоряет запуск девелоперского проекта.

Стоимость продаж составляет $1,125 млн, что соответствует примерно $1 500 за сотку .

Фото 2 — В Хмельницком за $1,125 млн продают землю под логистический комплекс у ключевой международной трассы

Во Львовской области объявлено о продаже индустриального парка "Добросин Инвест Парк", расположенного в городе Добросин.

Автор:
Ольга Опенько