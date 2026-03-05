Бизнес по переработке отходов: в Киевской области продают мусоросортировочный комплекс за $1,5 млн

В Киевской области выставлен на продажу действующий мусоросортировочный комплекс в селе Тарасовка Фастовского района с мощностью переработки до 50 000 тонн твердых бытовых отходов в год. Стоимость бизнеса составляет $1,5 млн, владелец продает 100% актива.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Inventure.

На продажу предлагают мусоросортировочный бизнес

В Киевской области выставлен на продажу действующий мусоросортировочный комплекс с мощностью переработки до 50 000 тонн твердых бытовых отходов в год. Объект расположен в селе Тарасовка Фастовского района и предлагается к продаже вместе с земельным участком и полным комплексом инфраструктуры и оборудования.

Комплекс специализируется на сборе, сортировке и подготовке отходов к переработке, что позволяет выделять вторичное сырье – пластик, бумагу, стекло и металл – для последующей реализации или повторного использования. Мощность сортировочной линии составляет до 50 тыс. тонн в год, а рабочая зона оборудована 10 сортировочными постами.

В состав актива входит земельный участок площадью 1,36 га в частной собственности с промышленным целевым назначением. Для этой территории утвержден детальный план и градостроительная документация, которая создает широкие возможности для дальнейшего развития предприятия и масштабирования производства.

Инфраструктура комплекса включает склады для вторичного сырья, контейнеры для пластика, бумаги, стекла и остатков отходов, огражденную территорию с бетонным покрытием и подъездными путями. Объект оборудован трансформаторной подстанцией на 100 кВт, дизельным генератором 50 кВт, собственной скважиной, видеонаблюдением и освещением.

Технологическая часть представлена сортировочной линией МЧП "Рада" с бункером-накопителем, конвейерами, сортировочной кабиной, вентиляцией, системой очистки воздуха и центральным пультом управления. Дополнительно установлен горизонтальный пресс, оборудование для переработки ПЭТ-тары и вспомогательные конвейеры.

Для работы комплекса предусмотрена техника и транспорт: 80-тонные весы, фронтальный и вилочный погрузчики, контейнеровоз MAN с мультилифтом, а также складские контейнеры и вспомогательное оборудование.

Административная часть комплекса включает КПП, офис, помещение для персонала, кухню-столовую и санитарный блок с душевыми и прачечными, что обеспечивает работу до 12 сотрудников на смене.

Проект имеет высокий потенциал масштабирования: предусмотрено строительство дополнительного ангара площадью 1800 м² с двумя новыми сортировочными линиями по 75 000 тонн в год каждая.

Владелец продает 100% бизнеса за $1,5 млн (безналичный расчет по НДС по коммерческому курсу на дату оплаты).

Напомним, во Львовской области объявлено о продаже индустриального парка "Добросин Инвест Парк", расположенного в городе Добросин. Стоимость корпоративных прав индустриального парка оценивается в 750 000 долларов.