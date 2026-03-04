Запланована подія 2

В Украине выставили на продажу крупный завод по производству растительного масла: что известно об объекте

В Украине продают крупный маслоэкстракционный завод. Объект расположен в портовом регионе на юге страны и является одним из самых новых лотов на аграрном рынке.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Inventure .

Характеристики объекта

К продаже предлагается 100% готового бизнеса: современный маслоэкстракционный комплекс полного цикла. Последнее техническое обновление в 2018-2019 годах гарантирует соответствие производства мировым стандартам.

Мощность переработки семян подсолнечника составляет 330 тыс. тонн в год, что обеспечивает предприятию статус высокопроизводительного игрока рынка.

Предприятие специализируется на производстве: нерафинированного подсолнечного масла первого сорта; гранулированного подсолнечного шрота; гранулированной шелухи семян.

Производственный процесс охватывает все этапы – от приемки и хранения сырья до лабораторного контроля и отгрузки готовой продукции. На заводе внедрены современные прессовые агрегаты, экстракторы, фильтрационные системы, лабораторный комплекс и автоматизированная система контроля качества.

Предприятие работает в соответствии со стандартами ISO 9001 и ISO 22000 в области управления качеством и безопасностью пищевой продукции, а также отвечает требованиям GMP для кормовых добавок. Это обеспечивает конкурентоспособность продукции как на внутреннем, так и внешних рынках.

  • Переработка семян: 330 000 тонн в год
  • Производство масла: 141 000 тонн в год
  • Производство шрота: 131 000 тонн в год
  • Производство шелухи: 58 000 тонн в год

Расположение в портовой зоне

Локация в портовом регионе Юга Украины обеспечивает прямой доступ к экспортным направлениям – ЕС, Азии и Ближнему Востоку.

У предприятия есть подключение к автомобильному, железнодорожному и водному транспорту, что минимизирует логистические расходы и повышает оперативность поставок.

Показатели одновременного хранения:

  • семена – 9 000 тонн;
  • масла – 8 000 тонн;
  • шрота – 13 000 тонн;
  • шелуха - 3 000 тонн.

Логистические мощности завода позволяют принимать до 1000 тонн семян подсолнечника в сутки железнодорожным и автотранспортом.

В то же время предприятие обеспечивает высокую скорость отгрузки готовой продукции: до 1500 тонн шрота и шелухи в сутки водным транспортом, а также до 600 тонн материалов автомобильными путями.

Напомним, в Киеве за почти 400 млн грн продали научно-исследовательский институт "Орион". Предприятие специализируется на исследованиях и экспериментальных разработках в области других естественных и технических наук.

Автор:
Татьяна Бессараб