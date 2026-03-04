Запланована подія 2

В Україні виставили на продаж великий завод з виробництва олії: що відомо про об'єкт

В Україні виставили на продаж масштабний олійний завод
В Україні виставили на продаж масштабний олійний завод/InVenture

В Україні продають великий олійноекстракційний завод. Об’єкт розташований у портовому регіоні на півдні країни та є одним із наймасштабніших нових лотів на аграрному ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Inventure

Характеристики об'єкта

До продажу пропонується 100% готового бізнесу: сучасний олійноекстракційний комплекс повного циклу. Останнє технічне оновлення у 2018–2019 роках гарантує відповідність виробництва світовим стандартам.

Потужність переробки насіння соняшнику сягає 330 тис. тонн на рік, що забезпечує підприємству статус високопродуктивного гравця ринку.

Підприємство спеціалізується на виробництві: нерафінованої соняшникової олії першого ґатунку; гранульованого соняшникового шроту; гранульованого лушпиння насіння.

Виробничий процес охоплює всі етапи — від приймання та зберігання сировини до лабораторного контролю та відвантаження готової продукції. На заводі впроваджено сучасні пресові агрегати, екстрактори, фільтраційні системи, лабораторний комплекс та автоматизовану систему контролю якості.

Підприємство працює відповідно до стандартів ISO 9001 та ISO 22000 у сфері управління якістю та безпечності харчової продукції, а також відповідає вимогам GMP для кормових добавок. Це забезпечує конкурентоспроможність продукції як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.

  • Переробка насіння: 330 000 тонн на рік
  • Виробництво олії: 141 000 тонн на рік
  • Виробництво шроту: 131 000 тонн на рік
  • Виробництво лушпиння: 58 000 тонн на рік

Розташування у портовій зоні

Локація в портовому регіоні Півдня України забезпечує прямий доступ до експортних напрямків — ЄС, Азії та Близького Сходу.

Підприємство має підключення до автомобільного, залізничного та водного транспорту, що мінімізує логістичні витрати та підвищує оперативність поставок.

Показники одночасного зберігання:

  • насіння — 9 000 тонн;
  • олії — 8 000 тонн;
  • шроту — 13 000 тонн;
  • лушпиння — 3 000 тонн.

Логістичні потужності заводу дозволяють приймати до 1 000 тонн насіння соняшнику на добу залізничним та автотранспортом.

Водночас підприємство забезпечує високу швидкість відвантаження готової продукції: до 1 500 тонн шроту та лушпиння на добу водним транспортом, а також до 600 тонн матеріалів автомобільними шляхами.

Нагадаємо, у Києві за майже 400 млн грн продали науково-дослідний інститут "Оріон". Підприємство спеціалізується на дослідженнях й експериментальних розробках у сфері інших природничих і технічних наук. 

Автор:
Тетяна Бесараб