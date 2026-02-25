Під Львовом продають завод з виробництва напоїв площею 10 000 квадратів за $2,5 млн

У Львівській області на продаж виставлено потужний комплекс із виготовлення безалкогольних напоїв та газованої води. Вартість активу оцінюється у 2 500 000 доларів США.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Inventure.

Що відомо про об'єкт

Підприємство, що розташовано у селі Бережани Давидівської громади, функціонувало до 2020 року та здійснювало виробництво продукції під низкою власних торгових марок, зокрема: "ВІКТАР", Fruktuna, "Гірська кришталева", "Вода питна Бережанська", "Княжий квас" та іншими.

На об’єкті збережено повний технологічний цикл виробництва:

виготовлення ПЕТ-пляшки;

лабораторна підготовка рецептур;

розлив у ПЕТ-тару;

розлив у скляну пляшку.

Технічні характеристики та склад комплексу

Загальна площа будівель становить близько 10 000 м², розташованих на приватній земельній ділянці площею 1,317 га. Територія викладена аеродромними бетонними плитами, що робить її ідеальною для маневрування великовантажного транспорту.

До складу комплексу входять:

чотириповерхова офісно-виробнича будівля (4 400 м²) — готовність 97%;

чотириповерховий склад з горищем (4 300 м²) — готовність 59%;

відкритий склад-рампа (140 м²) — готовність 39%;

склад готової продукції з гаражем (1 120 м²) — готовність 54%.

Об’єкт має високий рівень автономності. Комплекс оснащений власною трансформаторною підстанцією на 1260 кВА (два незалежні вводи). Для виробничих потреб використовуються власні свердловини. Також є можливість підключення до газопроводу середнього тиску.

На балансі підприємства залишаються будівельні матеріали, потужний дизель-генератор та автотранспорт, зокрема два повнопривідні тягачі КрАЗ.

Повідомляється, що основним форматом продажу є передача корпоративних прав. Крім відновлення профільного виробництва напоїв, об’єкт може бути перепрофільований під харчовий цех будь-якого спрямування або сучасний логістичний центр.

За домовленістю сторін можливий варіант продажу без виробничого обладнання.

Фото: InVenture

Фото: InVenture

Фото: InVenture

Нагадаємо, у Києві за майже 400 млн грн продали науково-дослідний інститут "Оріон". Підприємство спеціалізується на дослідженнях й експериментальних розробках у сфері інших природничих і технічних наук.