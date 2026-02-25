Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

--0,03

EUR

50,97

--0,04

Готівковий курс:

USD

43,25

43,15

EUR

51,30

51,15

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Під Львовом продають завод з виробництва напоїв площею 10 000 квадратів за $2,5 млн

Виробничий комплекс
Комплекс включає офісно-виробничі будівлі/InVenture

У Львівській області на продаж виставлено потужний комплекс із виготовлення безалкогольних напоїв та газованої води. Вартість активу оцінюється у 2 500 000 доларів США.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Inventure

Що відомо про об'єкт

Підприємство, що розташовано у селі Бережани Давидівської громади, функціонувало до 2020 року та здійснювало виробництво продукції під низкою власних торгових марок, зокрема: "ВІКТАР", Fruktuna, "Гірська кришталева", "Вода питна Бережанська", "Княжий квас" та іншими.

На об’єкті збережено повний технологічний цикл виробництва:

  • виготовлення ПЕТ-пляшки;
  • лабораторна підготовка рецептур;
  • розлив у ПЕТ-тару;
  • розлив у скляну пляшку.

Технічні характеристики та склад комплексу

Загальна площа будівель становить близько 10 000 м², розташованих на приватній земельній ділянці площею 1,317 га. Територія викладена аеродромними бетонними плитами, що робить її ідеальною для маневрування великовантажного транспорту.

До складу комплексу входять:

  • чотириповерхова офісно-виробнича будівля (4 400 м²) — готовність 97%;
  • чотириповерховий склад з горищем (4 300 м²) — готовність 59%;
  • відкритий склад-рампа (140 м²) — готовність 39%;
  • склад готової продукції з гаражем (1 120 м²) — готовність 54%.

Об’єкт має високий рівень автономності. Комплекс оснащений власною трансформаторною підстанцією на 1260 кВА (два незалежні вводи). Для виробничих потреб використовуються власні свердловини. Також є можливість підключення до газопроводу середнього тиску.

На балансі підприємства залишаються будівельні матеріали, потужний дизель-генератор та автотранспорт, зокрема два повнопривідні тягачі КрАЗ.

Повідомляється, що основним форматом продажу є передача корпоративних прав. Крім відновлення профільного виробництва напоїв, об’єкт може бути перепрофільований під харчовий цех будь-якого спрямування або сучасний логістичний центр.

За домовленістю сторін можливий варіант продажу без виробничого обладнання.  

Фото 2 — Під Львовом продають завод з виробництва напоїв площею 10 000 квадратів за $2,5 млн
Фото: InVenture
Фото 3 — Під Львовом продають завод з виробництва напоїв площею 10 000 квадратів за $2,5 млн
Фото: InVenture
Фото 4 — Під Львовом продають завод з виробництва напоїв площею 10 000 квадратів за $2,5 млн
Фото: InVenture

Нагадаємо, у Києві за майже 400 млн грн продали науково-дослідний інститут "Оріон". Підприємство спеціалізується на дослідженнях й експериментальних розробках у сфері інших природничих і технічних наук. 

Автор:
Тетяна Бесараб