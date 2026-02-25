- Категорія
Під Львовом продають завод з виробництва напоїв площею 10 000 квадратів за $2,5 млн
У Львівській області на продаж виставлено потужний комплекс із виготовлення безалкогольних напоїв та газованої води. Вартість активу оцінюється у 2 500 000 доларів США.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Inventure.
Що відомо про об'єкт
Підприємство, що розташовано у селі Бережани Давидівської громади, функціонувало до 2020 року та здійснювало виробництво продукції під низкою власних торгових марок, зокрема: "ВІКТАР", Fruktuna, "Гірська кришталева", "Вода питна Бережанська", "Княжий квас" та іншими.
На об’єкті збережено повний технологічний цикл виробництва:
- виготовлення ПЕТ-пляшки;
- лабораторна підготовка рецептур;
- розлив у ПЕТ-тару;
- розлив у скляну пляшку.
Технічні характеристики та склад комплексу
Загальна площа будівель становить близько 10 000 м², розташованих на приватній земельній ділянці площею 1,317 га. Територія викладена аеродромними бетонними плитами, що робить її ідеальною для маневрування великовантажного транспорту.
До складу комплексу входять:
- чотириповерхова офісно-виробнича будівля (4 400 м²) — готовність 97%;
- чотириповерховий склад з горищем (4 300 м²) — готовність 59%;
- відкритий склад-рампа (140 м²) — готовність 39%;
- склад готової продукції з гаражем (1 120 м²) — готовність 54%.
Об’єкт має високий рівень автономності. Комплекс оснащений власною трансформаторною підстанцією на 1260 кВА (два незалежні вводи). Для виробничих потреб використовуються власні свердловини. Також є можливість підключення до газопроводу середнього тиску.
На балансі підприємства залишаються будівельні матеріали, потужний дизель-генератор та автотранспорт, зокрема два повнопривідні тягачі КрАЗ.
Повідомляється, що основним форматом продажу є передача корпоративних прав. Крім відновлення профільного виробництва напоїв, об’єкт може бути перепрофільований під харчовий цех будь-якого спрямування або сучасний логістичний центр.
За домовленістю сторін можливий варіант продажу без виробничого обладнання.
