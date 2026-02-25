Запланована подія 2

Во Львове продают завод по производству напитков площадью 10 000 квадратов за $2,5 млн

Производственный комплекс
Комплекс включает офисно-производственные здания/InVenture

Во Львовской области на продажу выставлен мощный комплекс по изготовлению безалкогольных напитков и газировки. Стоимость актива оценивается в 2,5 млн долларов США.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Inventure .

Что известно об объекте

Предприятие, расположенное в селе Бережаны Давыдовской общины, функционировало до 2020 года и осуществляло производство продукции под рядом собственных торговых марок, в частности: "ВИКТАР", Fruktuna, "Горная хрустальная", "Вода питьевая Бережанская", "Княжеский квас" и другими.

На объекте сохранен полный технологический цикл производства:

  • изготовление ПЭТ-бутылки;
  • лабораторная подготовка рецептур;
  • разлив в ПЭТ-тару;
  • разлив в стеклянную бутылку.

Технические характеристики и состав комплекса

Общая площадь зданий составляет около 10 000 м², расположенных на частном земельном участке площадью 1,317 га. Территория выложена аэродромными бетонными плитами, что делает ее идеальной для маневрирования большегрузного транспорта.

В состав комплекса входят:

  • четырехэтажное офисно-производственное здание (4 400 м²) – готовность 97%;
  • четырехэтажный склад с чердаком (4 300 м²) – готовность 59%;
  • открытый склад-рампа (140 м²) – готовность 39%;
  • состав готовой продукции с гаражом (1120 м²) - готовность 54%.

Объект обладает высоким уровнем автономности. Комплекс оснащен собственной трансформаторной подстанцией на 1260 кВА (два независимых ввода). Для производственных нужд используются собственные скважины. Также есть возможность подключения к газопроводу среднего давления.

На балансе предприятия остаются строительные материалы, мощный дизель-генератор и автотранспорт, в том числе два полноприводных тягача КрАЗ.

Сообщается, что основным форматом продаж является передача корпоративных прав. Помимо восстановления профильного производства напитков объект может быть перепрофилирован под пищевой цех любого направления или современный логистический центр.

По договоренности сторон возможен вариант продажи без производственного оборудования.

Напомним, в Киеве за почти 400 млн грн продали научно-исследовательский институт "Орион". Предприятие специализируется на исследованиях и экспериментальных разработках в области других естественных и технических наук.

Автор:
Татьяна Бессараб