На месте недостроенного спорткомплекса построят ТЦ с жильем во Львовской области

В центре Золочева во Львовской области вместо старого недостроенного спорткомплекса построят современный жилищно-торговый центр площадью более 18 тыс. м². Демонтаж каркаса и старт строительства запланированы на конец текущего года, а завершить проект планируется через два года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Zaxid.net.

Проект жилищно-торгового комплекса в январе представила архитектурно-инжиниринговая компания AVR Development. В настоящее время он находится на стадии подробной разработки.

Согласно ему, ТЦ с жильем построят в центре города по ул. Бориса Возницкого (бывшее название – ул. Лермонтова) на участке между экономическим лицеем, зданиями "Золочевтеплоэнерго" и налоговой службы. Жилищно-торговый центр будет иметь площадь 18,25 тыс. м2 .

Начало строительства запланировано на вторую половину 2026 года, приблизительная продолжительность – до двух лет, добавили в пресс-службе.

В Золочеве планируют построить торгово-жилой комплекс с подземным паркингом/AVR Development

В марте 2025 года Золочевский горсовет издал градостроительные условия на строительство жилого комплекса и ТЦ с подземными паркингами на ул. Бориса Возницкого, 3а. Разрешение предполагает снос существующих сооружений, а получателем документов стало львовское ООО "АВР Инк".

Согласно данным платформы YouControl, ООО "АВР Инк" в январе 2022 года выкупило недостроенное сооружение спортивного комплекса, а в феврале 2025-го взяло в аренду у горсовета Золочева два земельных участка площадью 0,32 га и 0,42 га под ним и вокруг этого объекта.

Стоимость покупки пока не разглашается. В то же время в AVR Development сообщили, что недострой вскоре планируют снести.

Напомним, в Украине в 2026-2027 годах ожидается бум открытий торговых центров. Предполагается, что в последующие годы украинский рынок торговой недвижимости может выйти на уровень 2008-2009 годов, когда ежегодно открывалось более 20 торговых центров.