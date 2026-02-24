На місці недобудованого спорткомплексу зведуть ТЦ із житлом на Львівщині

У центрі Золочева на Львівщині замість старого недобудованого спорткомплексу зведуть сучасний житлово-торговий центр площею понад 18 тис. м². Демонтаж каркаса та старт будівництва заплановані на кінець поточного року, а завершити проєкт планують за два роки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Zaxid.net.

Проєкт житлово-торгового комплексу у січні презентувала архітектурно-інжинірингова компанія AVR Development. Наразі він перебуває на стадії докладної розробки.

Згідно з ним, ТЦ з житлом побудують в центрі міста на вул. Бориса Возницького (колишня назва – вул. Лермонтова) на ділянці між економічним ліцеєм, будівлями "Золочівтеплоенерго" та податкової служби. Житлово-торговий центр матиме площу 18,25 тис. м2.

Початок будівництва заплановано на другу половину 2026 року, приблизна тривалість – до двох років, додали в пресслужбі.

У Золочеві планують збудувати торгово-житловий комплекс з підземним паркінгом/AVR Development

У березні 2025 року Золочівська міськрада видала містобудівні умови на зведення житлового комплексу та ТЦ із підземними паркінгами на вул. Бориса Возницького, 3а. Дозвіл передбачає знесення існуючих споруд, а отримувачем документів стало львівське ТзОВ "АВР Інк".

Згідно з даними платформи YouControl, ТзОВ “АВР Інк” у січні 2022 року викупило недобудовану споруду спортивного комплексу, а у лютому 2025-го взяло в оренду у міськради Золочева дві земельні ділянки площею 0,32 га і 0,42 га під нею та навколо цього об’єкта.

Вартість покупки наразі не розголошують. Водночас в AVR Development повідомили, що недобуд невдозві планують знести.

Нагадаємо, в Україні в 2026-2027 роках очікується бум відкриттів торговельних центрів. Передбачається, що у наступних роках український ринок торговельної нерухомості може вийти на рівень 2008–2009 років, коли щороку відкривалося понад 20 торгових центрів.