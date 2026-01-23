Запланована подія 2

В Украине ожидают бум открытий торговых центров в 2026-2027 годах

трц торгово-развлекательный центр
В последующие годы в Украине ожидается открытие большого количества ТРЦ / Freepik

В последующие годы украинский рынок торговой недвижимости может выйти на уровень 2008-2009 годов, когда ежегодно открывалось более 20 торговых центров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на RAU.

По прогнозам экспертов, сохранится тренд по строительству компактных торговых центров, прежде всего в центральных и западных регионах. В то же время, девелоперы планируют реализацию проектов и в прифронтовых городах.

В частности, RetailPro Development приступила к проектированию двух крупных торговых комплексов в Харькове, а также находится на финальной стадии строительства двух среднеразмерных ТЦ в Днепре и еще двух — в Черкасской области.

По словам Максима Гаврюшина, главы УРТЦ и операционного директора Budhouse Group, в настоящее время в активной фазе девелопмента находится около 40 торговых центров, из которых 28 уже строятся.

"И это без учета старых замороженных проектов или ТЦ, которые находятся на ранних стадиях проектирования",  отметил он.

Генеральный директор RTA Андрей Лотоцкий прогнозирует, что основной пик открытий будет приходиться на 2027-2028 годы. В то же время, после 2029 года рынок может столкнуться с резким спадом, обусловленным насыщением профессиональными торговыми объектами.

Как отмечает международный директор по аренде Nhood Holding Корягина, в 2026 году развитие рынка сосредоточится на повышении качества торговых центров, их мультифункциональности и гибкости форматов.

Наиболее ожидаемым открытием в 2026 году участники рынка называют Ocean Mall в Киеве.

Напомним, посещаемость ТРЦ в 2025 году является одной из самых больших за все годы полномасштабного вторжения и медленно приближается к цифрам, которые были до пандемии и потрясений войны.