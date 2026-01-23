В Украине ожидают бум открытий торговых центров в 2026-2027 годах

В последующие годы украинский рынок торговой недвижимости может выйти на уровень 2008-2009 годов, когда ежегодно открывалось более 20 торговых центров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на RAU.

По прогнозам экспертов, сохранится тренд по строительству компактных торговых центров, прежде всего в центральных и западных регионах. В то же время, девелоперы планируют реализацию проектов и в прифронтовых городах.

В частности, RetailPro Development приступила к проектированию двух крупных торговых комплексов в Харькове, а также находится на финальной стадии строительства двух среднеразмерных ТЦ в Днепре и еще двух — в Черкасской области.

По словам Максима Гаврюшина, главы УРТЦ и операционного директора Budhouse Group, в настоящее время в активной фазе девелопмента находится около 40 торговых центров, из которых 28 уже строятся.

"И это без учета старых замороженных проектов или ТЦ, которые находятся на ранних стадиях проектирования", — отметил он.

Генеральный директор RTA Андрей Лотоцкий прогнозирует, что основной пик открытий будет приходиться на 2027-2028 годы. В то же время, после 2029 года рынок может столкнуться с резким спадом, обусловленным насыщением профессиональными торговыми объектами.

Как отмечает международный директор по аренде Nhood Holding Корягина, в 2026 году развитие рынка сосредоточится на повышении качества торговых центров, их мультифункциональности и гибкости форматов.

Наиболее ожидаемым открытием в 2026 году участники рынка называют Ocean Mall в Киеве.

Напомним, посещаемость ТРЦ в 2025 году является одной из самых больших за все годы полномасштабного вторжения и медленно приближается к цифрам, которые были до пандемии и потрясений войны.